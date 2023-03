Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

L’Avalanche domine les Red Wings 5-1

Nathan MacKinnon a rompu une égalité de 1-1 grâce à une pointe de vitesse et un tir des poignets de qualité à mi-chemin de la deuxième période, samedi, et il a lancé l’Avalanche du Colorado vers un gain de 5-1 contre les Red Wings de Detroit.

Devon Toews avait permis à l’Avalanche de marquer le premier but du match tôt en première période. Bowen Byram, lors d’une supériorité numérique, a procuré aux visiteurs une avance de deux buts tard au deuxième vingt.

Lars Eller, en désavantage numérique, a également trouvé le fond du filet tôt en troisième période et Mikko Rantanen a ajouté son 46e but de la saison 56 secondes plus tard.

Ce but mettait fin à la journée de travail du gardien Ville Husso, victime de cinq buts en seulement 21 tirs. Magnus Hellberg l’a remplacé et a stoppé les deux tirs qu’il a reçus en un peu plus de 14 minutes d’action.

Mackinnon a aussi récolté une mention d’aide et le gardien Alexandar Georgiev a bloqué 33 rondelles pour l’Avalanche (40-22-6), qui a gagné un cinquième match de suite pour la troisième fois cette saison.

Pius Suter avait permis aux Red Wings d’égaler le score en première période.

Les Red Wings (30-29-9) ont perdu neuf de leurs 11 dernières parties, une séquence qui réduit leurs chances de participer aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016.

Larry Lage, Associated Press