Lisez les comptes rendus des matchs disputés dimanche dans la LNH.

Jeremy Swayman réussit un deuxième jeu blanc consécutif face à Boston

Jeudi à Winnipeg, Swayman a bloqué 36 tirs et les Bruins ont défait les Jets 3-0.

L’Américain de 24 ans en est à quatre jeux blancs cette saison, tous obtenus depuis le 16 janvier.

Il se trouve dans une impasse au deuxième rang de la ligue à ce chapitre.

Jake DeBrusk a inscrit un 22e but, en plus de participer à ceux de Patrice Bergeron, Hampus Lindholm et Charlie McAvoy.

Bergeron a fait mouche 15 secondes après le début du match.

David Pastrnak a égalé un sommet personnel avec un 48e but.

Garnet Hathaway et Charlie Coyle ont aussi marqué pour les Bruins, qui ont remporté leurs trois derniers matchs.

Les Bruins vont accueillir Ottawa mardi et Montréal jeudi.

Ukko-Pekka Luukkonen a fait 19 arrêts pour les Sabres, qui ont perdu leurs trois dernières rencontres.

La Presse Canadienne