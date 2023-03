Les meilleurs espoirs d’une organisation constituent généralement des joueurs repêchés tôt, avec les propres choix de l’équipe.

Les deux premiers de classe chez le Canadien, Sean Farrell et Lane Hutson ont plutôt été obtenus avec des choix plus tardifs, acquis au préalable pour des défenseurs de soutien.

Le défenseur montréalais Marco Scandella a joué à peine vingt matchs pour le Canadien en 2020. Mais son acquisition vaut son pesant d’or aujourd’hui.

Marc Bergevin l’a obtenu le 2 janvier 2020 des Sabres de Buffalo contre un choix de quatrième tour. Montréal avait encore un mince espoir de se qualifier pour les séries et qui sait si Scandella, 29 ans, n’allait pas accepter de renoncer à son autonomie complète à la fin de la saison et prolonger sa carrière à Montréal.

Mais à la date limite des échanges sept semaines plus tard le CH n’avait plus espoir de participer au détail et les Blues de St. Louis ont fait une offre irrésistible pour Scandella : un choix de deuxième tour en 2020 et un choix de quatrième tour en 2021 (à condition que Scandella signe une prolongation de contrat avec les Blues, ce qui fut le cas).

Arrive le repêchage et en fin de deuxième tour, au 57e rang, le Lightning de Tampa Bay a un certain Jack Finley* dans sa mire, un centre de 6 pieds 6 pouces et 220 livres. Le Lightning offre son choix de deuxième tour l’année suivante et un choix de cinquième tour en 2020 pour ce choix.

Montréal choisira Sean Farrell avec le dernier choix du quatrième tour, non sans avoir opté pour Jack Smith et Blake Biondi au préalable. Farrell s’attendait à être repêché beaucoup plus tôt, après une saison de 56 points en 44 matchs à Chicago, en USHL (circuit junior américain), mais sa petite taille a joué contre lui.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Sean Farrell (à droite)

Le Canadien a choisi le centre finlandais Oliver Kapanen en fin de deuxième tour (64e au total) l’année suivante avec le choix de Tampa et le défenseur William Trudeau avec le choix de quatrième tour des Blues (113e au total), puisque Scandella a signé un contrat avec St. Louis à la fin de la saison 2020.

Kapanen, 19 ans, était le capitaine de l’équipe finlandaise au Championnat mondial junior et il vient d’amasser 27 points en 55 matchs en première division finlandaise (SM-Liiga). Il est encore loin dans la hiérarchie des jeunes centres chez le Canadien, mais il constitue encore un espoir légitime.

Trudeau a progressé de façon étonnante cet hiver à sa première saison dans la Ligue américaine. Il est devenu un pilier chez le Rocket de Laval à seulement 20 ans et son avenir semble prometteur.

Merci à Brett Kulak

Le défenseur Brett Kulak a été obtenu des Flames de Calgary en octobre 2018 pour deux joueurs de Ligue américaine, Matt Taormina et Rinat Valiev*. Ce dernier avait été acquis six mois plus tôt des Maple Leafs de Toronto avec un choix de deuxième tour pour Tomas Plekanec.

Le DG des Flames, Brad Treliving, devait voir un potentiel en Valiev, alors âgé de 22 ans, puisque Kulak venait de s’établir dans la LNH la saison précédente.

Kulak a été utile au Canadien pendant presque quatre ans, sans jamais parvenir néanmoins à percer le top quatre de façon régulière.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Brett Kulak

Il était assez fiable cependant pour faire saliver les Oilers d’Edmonton à l’aube des séries l’an dernier. Kent Hughes a obtenu leur choix de deuxième tour en 2022 et un choix de septième tour en 2024 pour ses services à la date limite des transactions. Un prix légèrement inférieur à celui payé par les Blues pour Scandella.

Kulak a assez bien fait en séries à Edmonton pour obtenir un joli contrat de 10 millions pour quatre ans l’été dernier. Il demeure néanmoins un défenseur de soutien chez les Oilers, au sein d’une troisième paire, avec un temps d’utilisation moyen de 17 minutes par rencontre.

La percée des Oilers en séries (finale d’association) a fait reculer le choix de deuxième tour de huit places. Mais le jeune défenseur Lane Hutson était encore disponible au 62e rang. Comme pour Farrell, Hutson était handicapé par sa petite taille. Il détenait pourtant un certificat médical attestant d’un retard de croissance, rien n’y fit.

Non seulement Hutson connaît-il une saison sensationnelle – le mot est faible – avec 47 points en 36 matchs dans la NCAA, à un point de battre le record de tous les temps de Brian Leetch pour le nombre de points obtenus par un défenseur dans la saison suivant son repêchage, mais ce jeune homme de 19 ans est passé de 5 pieds 8 pouces et 148 livres à 5 pieds 10 pouces et 164 livres !

Farrell et Hutson, outrageusement dominants dans les rangs collégiaux américains cet hiver, auront d’ailleurs l’occasion de poursuivre leur saison ces prochains jours lors des séries de la NCAA : Hutson et Boston University affrontent Western jeudi, Farrell et Harvard seront opposés à Ohio State et son monstrueux gardien Jakub Dobes, un autre espoir du CH.

Farrell, 21 ans, 52 points en seulement 33 matchs à Harvard, devrait joindre le Canadien une fois son équipe éliminée. Hutson disputera en principe une saison supplémentaire à Boston University.

Deux joueurs de petite taille repêchés sur le tard, deux joueurs de petite taille repêchés grâce à des choix obtenus pour des défenseurs de soutien à l’aube de leur autonomie complète, deux joueurs de petite taille dont le prochain entraîneur dans la LNH, Martin St-Louis, pourra aisément comprendre leur parcours et leurs embûches…

*Pour les curieux, Jack Finley, 20 ans, a obtenu 16 points en 57 matchs à sa première saison dans la Ligue américaine cet hiver. Il en avait amassé 50 en 60 matchs à sa dernière saison junior. Valiev n’a jamais percé à Calgary. Après deux saisons dans la Ligue américaine, sans le moindre rappel par les Flames, il est retourné dans la KHL, où il évolue toujours, à 27 ans. Taormina n’a jamais joué pour les Flames non plus. Il a mis fin à sa carrière après 31 matchs dans la Ligue américaine moins d’un an après la transaction.

Victoire cruciale de Crosby et des Penguins

On ne donnait pourtant pas cher de la peau des Penguins, mercredi soir au Colorado, contre l’Avalanche, fort de six victoires consécutives. Pittsburgh venait pour sa part de subir quatre défaites de suite.

Mais Sidney Crosby a donné le ton avec le premier but du match à la première minute de la deuxième période et Pittsburgh l’a emporté contre toute attente 5-2.

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ASSOCIATED PRESS Sidney Crosby

Les Penguins reprennent momentanément la dernière place donnant accès aux séries, un point devant les Panthers de la Floride. Il reste à ces deux formations onze matchs à disputer.

Le capitaine des Penguins en a profité pour battre un record : il devient le premier joueur de l’histoire à marquer au moins 30 buts à 18 et 35 ans. Il s’agit pour lui d’une onzième saison de 30 buts ou plus en carrière.

« À ta première saison, tu veux prouver que tu appartiens à la Ligue et même à 35 ans, tu as encore des choses à prouver parce que la Ligue rajeunit », a confié Crosby aux journalistes après la rencontre.