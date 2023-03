Sur le premier but, il a causé le penalty. Sur le deuxième but, il a redirigé le ballon qui a touché la barre horizontale, permettant à Chinonso Offor de marquer. Sur le troisième but, il a servi la superbe passe à Romell Quioto. Mathieu Choinière était partout, samedi dernier.

« Mathieu est phénoménal », a laissé tomber Hernan Losada après la victoire aux mains de l’Union de Philadelphie. Les éloges ne se sont pas arrêtés là :

« J’ai un grand respect pour lui parce que peu importe où il joue, il performe, a poursuivi l’entraîneur-chef. Que ce soit défensivement ou offensivement, c’est incroyable. Il a un grand cœur, il joue pour l’équipe. Il place l’équipe devant ses performances individuelles. Je l’aime beaucoup. »

Ce genre de paroles, quand elles viennent de la bouche d’un entraîneur, ne sont pas à prendre à la légère. Encore mercredi matin, trois jours après la victoire, Losada a vanté le talent offensif, la polyvalence et le travail physique du Québécois de 24 ans.

« C’est aussi un joueur de l’Académie, de Montréal, a-t-il noté. C’est pour ça qu’il donne beaucoup de motivation à tous les joueurs. »

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Hernan Losada

Le principal intéressé, lui, n’a pas caché que les mots de son entraîneur à son endroit lui avaient fait « vraiment plaisir ».

« C’est sûr que venant du coach, ça me donne un peu des ailes. Je vois qu’il a confiance en moi, donc ça me donne confiance. C’est le fun, mais il ne faut pas que j’arrête maintenant. Chaque match, il faut que je performe, que j’apporte ce que j’ai apporté au dernier match. »

Depuis qu’il évolue avec le CFM, Choinière est considéré comme le couteau suisse de la formation. Dès le camp d’entraînement, il était clair que la capacité du jeune homme à jouer à différentes positions serait mise de l’avant encore cette saison. Samedi, il a été utilisé à gauche, alors que Lassi Lapalainen était employé à droite.

« Ça ne me dérange vraiment pas, a soutenu Choinière. Je suis à la disposition du coach, peu importe où. Il n’y a pas de problème. »

Interrogé au sujet de sa progression, celui qui porte les couleurs du CFM depuis 2018 a simplement indiqué qu’il se « sent bien » sur le terrain et qu’il entend « continuer sur cette voie-là ».

Offor joue les héros

Chinonso Offor, acquis du Fire de Chicago en août passé, a joué les héros samedi quand il a marqué d’une tête pour égaliser la marque à 2-2 avec une vingtaine de minutes à jouer au match. À la reprise vidéo, le but a d’abord été refusé. Puis, il a été accepté. Une montagne russe d’émotions pour les milliers de partisans réunis au Stade olympique. Et pour le Nigérien de 22 ans, qui n’avait encore jamais marqué dans l’uniforme montréalais.

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Chinonso Offor

« Je devais seulement réagir. Je savais que le défenseur allait mettre ses jambes pendant que j’y allais avec ma tête. Je devais mettre ma tête devant d’abord. Je me disais : si ses jambes touchent ma tête, c’est correct, les docteurs pourront prendre soin de ça plus tard ! » a-t-il relaté en souriant.

Quand on lui a demandé s’il était nerveux lors de la reprise, le numéro 9 y est allé d’un « évidemment, évidemment ! ». « Ils ont regardé deux fois, je pense que c’est la première fois que je vois ça », a-t-il continué en riant.

Du haut de ses 6 pi 3 po, Offor a également amené une présence physique dans cet affrontement face à une des meilleures équipes de l’Est.

« C’est naturel pour moi. Je sais qu’il y a des gros gars qui n’aiment pas particulièrement ça, mais quand tu as un corps comme ça, tu dois essayer d’intégrer ça à ton jeu. Par chance, ça fait déjà partie de mon jeu. Je dois juste travailler pour être un peu plus intimidateur (bully) sur le terrain. »

Le CF Montréal bénéficie d’une longue pause de deux semaines, alors que le prochain match n’aura lieu que le 1er avril face aux Whitecaps de Vancouver. L’équipe en profitera pour travailler sur la « partie physique » et la « défensive », dixit Losada.

« Évidemment, cette pause est beaucoup plus belle après une victoire qu’après une défaite ! »