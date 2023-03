Les mots manquent pour décrire la fin de match sens dessus dessous entre le CF Montréal et l’Union de Philadelphie.

« Superbe », résume le pilote des Montréalais Hernán Losada, après la victoire in extremis de 3-2 des siens samedi soir au Stade olympique.

« Clownesque », réplique son homologue philadelphien.

Les jeux semblaient faits. Le CFM tirait de l’arrière 2-1 contre les vice-champions en titre de la MLS avec un peu plus d’une vingtaine de minutes à faire. Une expulsion du côté des visiteurs a redonné espoir au CFM qui n’a pas vraiment été dangereux avant les arrêts de jeu. Mais il n’a pas eu besoin de plus.

Le Bleu-blanc-noir retrouvait son public pour la première fois après avoir subi trois revers consécutifs sur la route pour entamer la campagne. Les partisans ont eu la chance de célébrer le premier but montréalais en 273 minutes de jeu cette saison, gracieuseté de Romell Quioto, à la troisième minute. Toutefois, deux buts rapides des visiteurs ont scié les jambes des Montréalais, du moins jusqu’au second carton jaune de Julián Carranza.

Puis une succession d’évènements plus rocambolesques les uns que les autres ont fait vivre des montagnes russes d’émotions à tout un chacun. Un épisode qui défie toute logique et qui serait probablement resté au stade de première ébauche s’il avait été proposé lors d’une réunion de production.

Chinonso Offor permet au CFM de conjurer le mauvais sort quand il fait vibrer les cordages à la 90e minute. Les partisans sont en liesse. Le club est en voie d’obtenir son premier point de la saison.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE But de Chinonso Offor (9) à la 90e minute de la rencontre

L’arbitre se fait demander de consulter la reprise vidéo pour un possible hors-jeu sur la séquence. Quelques dizaines de secondes plus tard, il tranche : pas de but.

Puis Victor Wanyama – capitaine en raison de l’absence de Samuel Piette – reçoit des ordres venant du banc. Sur la reprise vidéo, un joueur de l’Union échappe au cadrage. Le Kényan demande au quatrième officiel et à l’arbitre principal de retourner voir la séquence. Ce qu’ils font.

Alors que les spectateurs scandent tous en cœur le mot « But », un nouveau verdict tombe : Offor n’était pas en position de hors-jeu et le filet compte.

Récapitulons. D’abord, il y a but. Ensuite, ledit but est refusé. Puis, finalement, le but est bon. Le jeu reprend avec un score de 2-2 et une poignée de minutes à faire.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Foule en liesse pendant le match opposant Montréal à Philadelphie

Quelques instants plus tard, Quioto, seul dans la surface, redirige le ballon de la tête dans les filets et c’est ainsi que le onze montréalais file avec sa première victoire de la campagne. Dans l’euphorie collective et la confusion totale.

C’est ça le soccer. Ce n’est pas pour rien que c’est le sport le plus populaire de la planète. Les partisans sont venus pour voir ça. Hernán Losada, entraîneur-chef du CFM

Le gardien du CFM, Jonathan Sirois, explique que c’était un sentiment « indescriptible » avant de mentionner qu’il va se « souvenir de ce match pour le restant de ma vie ».

L’entraîneur-chef de l’Union, Jim Curtin, va également se souvenir de cette rencontre toute sa vie. Mais il précise qu’une séquence sans queue ni tête comme celle qui a mené au but égalisateur tient du ridicule.

Ce n’est bon pour personne. Si tu regardes un match de la MLS pour la première fois et que tu vois ça, tu te dis que ce n’est pas une ligue professionnelle. Jim Curtin, entraîneur-chef de l’Union

Les amateurs de longue date du CF Montréal et de la CONCACAF seront probablement d’accord pour dire que ce n’est pas la première fois. Et probablement pas la dernière.

Oser pour gagner

La première victoire d’Hernán Losada comme entraîneur-chef du CFM n’est pas le fruit du hasard. Avec dix minutes à faire au match, il a effectué quatre changements d’un coup, surtout à saveur offensive, dans l’espoir de soutirer un résultat.

Parmi les quatre joueurs qui ont fait leur entrée, on compte Offor, l’éventuel buteur. Ce dont Losada est le plus fier dans sa gestion de match, c’est que les joueurs n’ont jamais abandonné pour aller chercher le but égalisateur. En fait, il précise.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Hernán Losada

La plus belle chose qui est arrivée ce soir, c’est que lorsque nous avons égalisé, nous avons tenté d’aller chercher la victoire. Nous avons continué à pousser et sentions que nous pouvions prendre plus qu’un point. C’est la mentalité que nous devons avoir. Hernán Losada, entraîneur-chef du CFM

Le CFM poursuivra sa route ayant déjà vaincu plusieurs de ses démons. Il a inscrit son premier but de la saison, a obtenu ses premiers points et même sa première victoire. Le club montréalais entame donc la trêve internationale avec le sourire et trois points en banque.