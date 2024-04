« La vraie saison peut commencer, maintenant qu’on a fini notre petite tournée. »

C’est ainsi que Laurent Courtois a distillé l’état d’esprit du CF Montréal à la veille du premier match à domicile de l’équipe, vendredi matin.

Parce que ce match du 13 avril contre le FC Cincinnati, il paraissait bien loin lorsque le camp d’entraînement s’est mis en branle en Arizona, en janvier dernier. Après ses deux semaines à Tucson, le CFM a passé près d’un mois en Floride, jusqu’au match d’ouverture à Orlando. Depuis, il a fait la navette entre Montréal et les villes qu’il a visitées au cours des six premières rencontres du calendrier.

Le Bleu-blanc-noir a vécu dans ses valises, mais il peut maintenant mettre ce long voyage dans son bagage mental. Et retrouver ses partisans le cœur léger, malgré les récents ratés.

« C’est plus que bénéfique, c’est vital, a lancé Courtois lorsqu’interrogé à ce sujet, vendredi. Je le dis aux gars, on en parle souvent : jouer devant nos fans, c’est le plus excitant. On a eu des challenges en cette première partie de saison, certains positifs et d’autres où on a appris des leçons, j’espère. Mais là on est plus qu’impatients de pouvoir jouer au stade Saputo. »

Jonathan Sirois a utilisé une formule similaire (« c’est une nouvelle saison qui commence ») pour décrire son enthousiasme.

PHOTO STEVEN BISIG, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Jonathan Sirois

« Surtout avec nos derniers résultats, je crois qu’on va essayer de renverser un peu tout ça à domicile pour le premier match, a souligné le geôlier québécois. Ça va être l’occasion de commencer une nouvelle belle montée. »

Il ne s’en cache pas : ça a été plus « facile » de vivre avec tous ces déplacements lorsque l’équipe a pu récolter des points lors des trois premiers matchs.

« Avec des résultats un peu moins bons, c’est inévitable que le groupe le ressente un peu plus, admet Sirois. Le fait de faire une semaine complète et de rester à domicile, de ne pas prendre l’avion, je pense que beaucoup ont apprécié. On peut s’investir encore plus dans les entraînements, sachant qu’on est ici et qu’on peut récupérer tous les jours. »

Pour Courtois, cette portion du calendrier a été « difficile », mais aussi « géniale ». Autant pour l’aspect interpersonnel que pour les matchs à domicile plus nombreux à venir, maintenant.

« C’était une façon condensée d’en apprendre plus sur tout le monde, comment vivre ensemble, comment on passe à travers les défis. On espère qu’on a investi sur quelque chose dont on obtiendra les bénéfices plus tard. »

« Ne pas se martyriser »

Malgré tout, force est d’admettre que le CFM n’arrive pas chez lui dans ses meilleures dispositions. Après tout, la rosse de 5-0 à Seattle, samedi dernier, n’est vieille que de quelques jours.

Après le match, Laurent Courtois a voulu prendre toute la responsabilité de cette défaite. « C’est mon rôle de rendre mon discours digestible pour les gars », a-t-il encore réitéré vendredi.

Cette semaine, le groupe d’entraîneurs a « réinsisté sur des choses qui [leur] paraissent clé et non négociables ».

« L’idée est de ne pas tout jeter par la fenêtre parce qu’on a eu le pire résultat qui peut se passer, […] de ne pas se martyriser à croire que tout était négatif. »

Courtois a vu des « choses très positives » sur lesquelles construire en première période, malgré les deux buts qui l’ont « rendu malade ».

« Ce qui s’est passé en deuxième mi-temps, c’est inacceptable, ajoute l’entraîneur. On s’est effondrés mentalement. »

Sirois estime que « l’effort collectif » et la volonté de faire des « sacrifices » ont fait défaut samedi dernier. « Il faut vraiment revenir aux bases », dit-il.

« Je l’ai vu cette semaine, je ne suis pas inquiet. J’ai vu des gars prêts à travailler et à mettre les efforts. Ultimement, je ne peux qu’espérer que demain, tout le monde arrive présent au match et soit prêt à faire les efforts et les sacrifices nécessaires pour aller prendre les trois points. »

« Sérénité »

Lors de ses 3 défaites consécutives, Montréal a marqué 3 buts — tous contre Chicago — et en a accordé 10. Ce n’est généralement pas une bonne recette pour connaître du succès.

Qui plus est, Cincinnati est une des puissances de la ligue, et se démarque par son étanchéité défensive, avec seulement cinq buts accordés en sept rencontres. Les supporters auront beau donner des ailes au CF Montréal, il risque de se buter à un adversaire coriace.

PHOTO LINDSEY WASSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Samuel Piette

« Il n’y a pas de match facile dans cette ligue, a remarqué Samuel Piette, mercredi. Mais de pouvoir jouer à la maison contre une des meilleures équipes, je pense que c’est un très bon moment pour rebondir sur cette dernière défaite. [On peut montrer] que ce fut un faux pas et qu’on est capable d’aller chercher un résultat contre une grosse équipe. »

Sirois parle en outre d’un besoin de « sérénité » à l’opposé d’une possible « fébrilité » lors de ce match d’ouverture local.

« Il y a certainement un équilibre à avoir, soumet-il. Après, si on parle d’énergie pour les fans, je ne pense pas qu’il peut y en avoir trop. Si on sort comme des lions sur cet aspect-là, en termes d’agressivité, ça ne peut être que bénéfique. »