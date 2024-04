« Ouais, c’est une vraie déception. » Laurent Courtois ne pouvait être plus clair. Le CF Montréal a vécu une soirée cauchemardesque contre les Sounders à Seattle, samedi soir, s’inclinant 5-0. Et son entraîneur, comme les deux joueurs interrogés, avaient la mine déconfite et des propos résignés après coup.

« C’est moi le premier fautif, a concédé l'entraîneur-chef. Mais je n’ai pas reconnu mes gars sur les actions. […] Il a manqué de la compétitivité, de la solidarité, de l’humilité. Je me regarde dans la glace. J’ai apparemment beaucoup à travailler pour que le message soit plus clair. Aujourd’hui, c’est un vrai revers. »

Joel Waterman n’a pas voulu lui donner raison sur ce point précis. Mais sur le reste, tout le monde s’entend.

« Nah, répond le défenseur lorsqu’on l’interroge sur l’autoflagellation de son coach. Il est très conscient de son rôle et de ce qu’il représente pour nous. […] Ce sont vraiment les gars sur le terrain, moi y compris, qui devons être meilleurs. On s’est fait surpasser [outcompeted], on a perdu les duels, les deuxièmes ballons. Et ça, ce n’est pas à l’entraîneur de nous l’enseigner, c’est à nous. »

Notre message, c’est que ça ne doit jamais se reproduire, et ça ne se reproduira plus. Joel Waterman

« Regarde, je pense qu’on n’a pas fait le meilleur match, renchérit Mathieu Choinière. Tout le monde le sait, surtout au niveau de l’intensité. Ils sont arrivés forts. Il fallait que notre intensité corresponde à la leur, entrer dans les duels, et malheureusement on ne l’a pas fait. »

Courtois « trop confiant »

PHOTO JOE NICHOLSON, USA TODAY SPORTS Samuel Piette (6) et Albert Rusnak (11) luttent pour la possession du ballon.

C’est donc sur ces belles paroles que s’est conclu le long voyage aux nombreuses embûches du CF Montréal en ce début de saison.

Raul Ruidíaz a marqué un doublé en première mi-temps, puis Jordan Morris a joliment coupé les jambes des visiteurs dès le retour de la pause. Tout ça, c’était avant le carton rouge décerné à Nathan Saliba, à la 53e minute. Alex Roldan a fait 4-0 à 10 minutes du terme, puis Dylan Teves a complété le tableau tard dans les arrêts de jeu.

Sur papier, pourtant, les Sounders étaient une équipe prenable. Aucune victoire en cinq rencontres, de la difficulté à marquer des buts… Ces deux caractéristiques ont pris la tangente inverse samedi soir, gracieuseté d’un CF Montréal qui a créé son propre malheur.

Laurent Courtois avait remanié son alignement pour cet affrontement après la défaite frustrante contre le D. C. United. Cóccaro et Martínez ont opéré en duo à l’avant, avec le trio Saliba-Piette-Choinière offrant un milieu de terrain que l’on pensait mieux balancé. D’autres joueurs, comme Joaquín Sosa — qui enfilait le maillot montréalais pour la première fois — et Nathan Saliba ont obtenu des premiers départs en 2024.

« On pensait que c’était le bon moment de lancer des joueurs, de donner un peu de rotation et de continuer à construire l’effectif, a soumis Courtois. Après, les évènements de ce soir ne nous donnent pas raison. »

Je suis arrivé dans ce match vraiment confiant, très confiant, trop confiant sur des intentions collectives et individuelles de jeu. Laurent Courtois, entraîneur-chef du CFM

Malgré un début de match intéressant, avec une passation du ballon plus fluide que la semaine dernière contre D. C. United, les choses se sont rapidement corsées.

À la 20e minute, un tir de Ruidíaz du coin gauche de la surface a semblé dévier légèrement sur le pied de Saliba, prenant une trajectoire en lob jusque dans le fond du filet de Jonathan Sirois.

À la 25e, Joel Waterman a laissé tomber son crampon sur Albert Rusnák dans la boîte, ce qui lui a valu un carton jaune, en plus d’octroyer un penalty aux locaux après vérification à la VAR. Ruidíaz faisait 2-0 à la 27e.

Montréal a eu sa meilleure occasion du match à la 38e sur une tête de Sosa, mais le gardien Stefan Frei a veillé au grain.

« Il faut tenir sa parole »

Malgré la débandade amorcée, Courtois n’a fait aucun changement à la mi-temps. « On voulait donner l’occasion au même alignement de faire des ajustements drastiques, et il ne l’a pas fait. Mais c’est l’option que j’ai choisie. »

Dès la 48e, Jordan Morris a fait 3-0. L’attaquant natif de l’État de Washington a touché suavement le cuir en faisant passer sa jambe droite derrière sa jambe gauche sur un centre.

PHOTO JOE NICHOLSON, USA TODAY SPORTS Les Sounders célèbrent le but marqué par Jordan Morris.

Quelques instants plus tard, Saliba a anéanti les maigres espoirs des siens en se faisant expulser après un deuxième carton jaune.

« On est ressortis des vestiaires à plat, a remarqué Waterman. Leur but rapide nous a tués. C’est notre faute, sur le terrain, et pas celle du coach. On doit se regarder dans le miroir. »

Malgré quelques flèches tentées vers Jonathan Sirois, la suite des hostilités a été dénuée de tout suspense… jusqu’à la réussite d’Alex Roldan à la 81e minute, puis celle de Dylan Teves à la 97e.

Cauchemardesque, comme on le disait. Pourtant, le groupe était rempli de belles paroles après la rencontre avec ses partisans de mardi dernier.

« Avec le rendez-vous des supporters, on s’était dit qu’il fallait appuyer nos intentions et les bonnes vibes aux actions sur le terrain et en dehors, a rappelé Courtois. On veut être perçus d’une certaine manière. On a promis aux fans certaines choses, et il faut tenir sa parole. On a manqué d’humilité, je trouve. »

Samedi prochain, Montréal retrouve enfin sa maison. Il tentera de mettre fin à sa dure séquence de trois défaites consécutives… contre les champions du Supporter’s Shield de 2023, le FC Cincinnati.

« Cette semaine, on doit retourner à la base, a soulevé Waterman. Ils étaient meilleurs que nous ce soir. C’est bien de recevoir cette claque au visage si tôt. »