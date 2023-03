L’entraîneur-chef du CF Montréal Hernan Losada a reconnu que la longue pause de l’équipe avant son prochain match en plus de la période de parties internationales en cours tombe à point.

Alec Brideau La Presse Canadienne

« Nous allons travailler sur tout, autant physiquement que mentalement, a dit l’entraîneur-chef, après la séance d’entraînement de mercredi au Stade olympique. Je crois que les trois jours de congé ont fait du bien aux joueurs après le dernier voyage. C’était nécessaire. »

Losada a noté que cet entraînement a permis de peaufiner des aspects offensifs et défensifs du système de jeu.

« Cela nous a donné l’occasion de travailler nos bases, a spécifié Losada. Évidemment, cette pause se prend toujours mieux après une victoire, également. »

La longue pause permet également aux joueurs blessés de récupérer et possiblement être à 100 % d’ici le match à Vancouver, contre les Whitecaps, le 1er avril. C’est le cas, entre autres, de Lassi Lappalainen et de Kamal Miller.

Losada a indiqué que Miller n’a pas joué à 100 % de sa forme à son dernier match, et que l’équipe avait pris un risque en le faisant jouer dans cet état.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Kamal Miller (à droite)

Il en a profité pour s’excuser aux journalistes auxquels il avait dit, la semaine dernière, que le défenseur canadien serait assurément absent face à l’Union de Philadelphie, samedi, alors que celui-ci a finalement participé à la rencontre.

« Je souhaite offrir publiquement mes excuses, a dit Losada. Il y a une semaine, mercredi, lorsque nous étions ici, il était impossible pour lui de jouer, mais l’évolution de sa guérison a été incroyable en une ou deux journées. Il a ensuite voulu jouer, mais ce n’était pas la meilleure idée et notre but n’était pas de vous mentir ou de vous donner de fausses informations à ce moment. »

En plus d’un effectif qui pourrait compter sur le retour de joueurs à son prochain match, le CF a également ajouté le défenseur Gabriele Corbo à sa formation. Il ne serait donc pas surprenant de voir Losada jongler avec la position de ses défenseurs au cours des prochains matchs.

« Ce n’est pas impossible d’employer Lassi ailleurs qu’à gauche, a dit Losada. C’est toujours plus facile si tu joues du côté de ton pied fort. Il peut jouer des deux côtés, mais ça dépend aussi de l’adversaire et de sa tactique. »

En confiance

Losada a loué les récentes performances de Mathieu Choinière après le match du CF samedi. Le milieu de terrain joue un rôle important dans la transition offensive du club, et il semble de plus en plus faire sa place au sein de l’équipe montréalaise.

Losada a expliqué qu’un aspect du jeu de Choinière à ne pas sous-estimer est sa course sans le ballon.

« Les joueurs qui courent dans le territoire défensif, c’est très difficile à défendre, a dit Losada. Il est en forme physiquement et peut jouer partout sur le terrain, tout en aidant offensivement et défensivement. Ça nous apporte beaucoup. De plus, c’est un joueur de l’Académie et d’ici. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Mathieu Choinière (29)

Choinière s’est dit heureux d’entendre son entraîneur parler de lui ainsi. Il précise que cela lui donne une source de motivation supplémentaire.

« C’est plaisant, a dit Choinière. Je vois qu’il a confiance en moi. Je ne peux toutefois pas m’arrêter là. Je dois performer à chaque match. »

Le milieu de terrain ne voit pas nécessairement son rôle comme différent de celui des autres saisons. Il souhaite simplement faire ce qu’on s’attend de lui, peu importe la position sur le terrain.

Choinière n’est pas le seul Québécois de l’équipe. Aussi, il commence à être un nom connu chez les partisans. Pour lui, faire sa place dans l’équipe et devenir un meneur dans le vestiaire se fait naturellement.

« Je crois que cela se ressent, a dit Choinière. Tu le ressens dans un match lorsque tu peux y apporter quelque chose. Tu essaies de donner ton énergie aux autres joueurs et de soulever tes coéquipiers. »