(New York) La fédération américaine de soccer et celle du Mexique ont retiré leur candidature conjointe pour l’organisation de la Coupe du monde de soccer féminin de 2027 lundi et indiqué qu’elles convoiteraient plutôt le tournoi de 2031.

Ronald Blum Associated Press

Cette décision signifie que la candidature du Brésil ainsi que celle, conjointe, de l’Allemagne, des Pays-Bas et de la Belgique sont les deux seules encore en lice pour l’obtention du tournoi de 2027. Le congrès de la FIFA se réunira pour voter le 17 mai à Bangkok, en Thaïlande.

La fédération américaine de soccer (USSF) a mentionné que son projet pour 2031 demandera à la FIFA d’investir autant dans la présentation de la Coupe du monde de soccer masculin que son équivalent féminin.

La FIFA a déclaré l’an dernier qu’elle prévoit investir 896 millions en bourses aux équipes nationales et en dédommagements aux clubs professionnels pour qu’ils libèrent les joueurs en prévision de la Coupe du monde de soccer masculin de 2026, qui sera organisée conjointement par le Canada, les États-Unis et le Mexique. La FIFA a octroyé une cagnotte de 110 millions en bourses aux équipes nationales, et 152 millions si on y inclut les sommes versées aux clubs professionnels, pour la Coupe du monde de soccer féminin de l’an dernier en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Lors du dépôt de la candidature conjointe pour la Coupe du monde de soccer féminin de 2027 en décembre, l’USSF a proposé les mêmes 11 stades qui seront utilisés lors de la Coupe du monde de soccer masculin de 2026. Le Mexique a quant à lui suggéré Guadalajara, Mexico et Monterrey — ses trois sites qui accueilleront des matchs de la Coupe du monde de 2026 —, ainsi que Leon et Querétaro, pour le tournoi de 2027.