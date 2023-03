Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Dana Gauruder, Associated Press

Repêché sixième au total en 2021, Edvinsson obtenait son tout premier but dans la LNH, à sa troisième rencontre.

Joel Hofer a fait 27 arrêts, étant déjoué par Jake Walman, Simon Edvinsson et Alex Chiasson.

Alexey Toropchenko, Brayden Schenn et Jake Neighbours ont réussi les autres filets des visiteurs.

Samuel Blais a inscrit un septième but cette saison et les Blues de St. Louis ont défait les Red Wings de Detroit 4-3, jeudi.

Brayden Point et Mikhail Sergachev ont riposté pour le Lightning, qui échappait un troisième match d’affilée.

Ottawa va rejouer samedi soir, au New Jersey.

Brady Tkachuk (deux buts), Derick Brassard, Erik Brannstrom et Austin Watson ont aussi fait mouche pour les Sénateurs.

Alex DeBrincat a inscrit deux buts et ajouté une aide dans la victoire de 7-2 des Sénateurs d’Ottawa contre le Lightning de Tampa Bay, jeudi.

Dan Gelston, Associated Press

Marc-André Fleury a arrêté 32 tirs dans une cause perdante, tandis que Carter Hart a bloqué 21 tirs.

Matt Boldy a marqué deux buts pour le Wild. Oskar Sundqvist et Marcus Foligno ont inscrit les autres filets en temps régulier.

Scott Laughton, Joel Farabee, Rasmus Ristolainen et Tyson Foerster ont marqué pour les Flyers en temps régulier.

James van Riemsdyk a marqué le seul but de la fusillade et les Flyers de Philadelphie ont battu le Wild du Minnesota 5-4, jeudi.

Carter Hart et Morgan Frost des Flyers

PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS

Les Capitals de Washington s’imposent face aux Blackhawks

PHOTO AMBER SEARLS, USA TODAY SPORTS Darcy Kuemper a arrêté 27 tirs.

John Carlson a inscrit un but et une aide à son retour d’une fracture du crâne, jeudi, alors que les Capitals de Washington ont battu les Blackhawks de Chicago 6-1.

Alex Ovechkin et Nicklas Backstrom ont également inscrit un but et une aide, aidant les Capitals à se place à quatre points des Penguins en vue d’une place en séries.

Les Capitals ont connu un bon départ pour un deuxième match de suite, marquant deux fois en première période.

Anthony Mantha, Conor Sheary et Nic Dowd ont aussi marqué pour les Capitals, tandis que Darcy Kuemper a arrêté 27 tirs.

Chez les Hawks, Nikita Zaitsev a marqué et Anton Khudobin a effectué 22 arrêts, à son premier match dans la LNH depuis le 15 janvier 2022.

Sammi Silber, Associated Press