Vasilevskiy, McDavid et Makar sont les plus redoutables à leur position

L’Association des joueurs de la LNH a dévoilé les résultats de son sondage annuel, mercredi. Plus de 600 joueurs du circuit ont répondu à 14 questions, tant sérieuses que ludiques. Qui est le gardien le plus redoutable ? L’attaquant le plus complet ? Le meilleur défenseur ?

Si aucun joueur du Canadien n’apparaît dans les résultats du sondage cette année, le Centre Bell demeure l’amphithéâtre le plus apprécié des joueurs. À la question « Quel amphithéâtre de la LNH possède la meilleure patinoire ? », l’établissement montréalais a obtenu 35 % des votes, loin devant le Rogers Place d’Edmonton (14,7 %), le Canada Life Centre de Winnipeg (10,3 %), le Xcel Energy Center du Minnesota (8,6 %) et le T-Mobile Arena de Las Vegas (6 %).

Chez les patineurs, le nom de Connor McDavid apparaît la plupart du temps. Le capitaine des Oilers d’Edmonton remporte d’ailleurs le titre de l’attaquant qui aurait le « plus d’impact dans un match qu’il faut absolument gagner » ; 59,3 % des joueurs lui ont octroyé leur vote. Le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, suit avec 11 %.

PHOTO JOHN FROSCHAUER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Connor McDavid

Du côté des gardiens, Andrei Vasilevskiy devance tous ses homologues à la question « Si vous n’aviez qu’un match à gagner, quel gardien voudriez-vous dans votre équipe ? ». Loin derrière suivent Igor Shesterkin et Marc-André Fleury.

Sans surprise, Cale Makar est perçu comme le « meilleur défenseur » du circuit avec 63,9 % des votes. Autrement, plusieurs résultats sont les mêmes que l’an dernier : Patrick Kane garde son titre de meilleur manieur du bâton, tandis que Leon Draisaitl demeure le meilleur passeur et que Sidney Crosby continue d’être le joueur le plus complet. Le Québécois Patrice Bergeron suit Crosby dans cette dernière catégorie.

PHOTO BRIAN BRADSHAW SEVALD, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Cale Makar

Encore une fois, Brad Marchand est nommé comme le « joueur que vous détestez le plus affronter, mais que vous aimeriez avoir dans votre équipe », suivi de McDavid. À 38 ans et avec 17 saisons en poche, l’attaquant des Stars de Dallas Joe Pavelski est le patineur qui « a le plus gros impact autour du but », alors qu’Aleksander Barkov est le joueur « le plus sous-estimé ».

Encore cette année, la Québécoise Marie-Philip Poulin est considérée comme la meilleure joueuse du monde. Pas moins de 112 des répondants (27,9 %) affirment qu’elle est la joueuse avec laquelle ils voudraient le plus partager la patinoire. L’Américaine Hilary Knight suit avec 20,7 % des votes.