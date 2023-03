La saison de Brendan Gallagher et de Jake Evans est perdue depuis déjà longtemps. Aucun des deux n’a joué passé la mi-janvier. Et même s’ils reviennent au jeu au cours des prochains jours, ce sera pour disputer des matchs sans importance, alors que leur équipe ratera les séries éliminatoires par une marge appréciable.

L’énergie qu’ils ont déployée lundi matin à l’entraînement du Canadien n’était toutefois pas celle d’athlètes qui ont tiré un trait sur la saison 2022-2023. Avec Kirby Dach, ils ont pris part à leurs premiers exercices avec le groupe principal depuis une éternité. Les voir porter un chandail bleu foncé, réservé aux joueurs qui ne doivent pas être frappés par leurs coéquipiers, était un rappel que leur apparition dans la formation n’est peut-être pas imminente. Mais avec seulement 12 matchs à disputer, leur ardeur au travail n’était pas anodine du tout.

Vu la politique interne du Canadien empêchant les journalistes de rencontrer les joueurs blessés, il a été impossible de s’entretenir avec les trois revenants. Qui sait si Brendan Gallagher n’aurait pas révélé un secret d’État sur sa blessure au « bas du corps » ? On ne le saura jamais.

« L’été, c’est long », a toutefois rappelé Martin St-Louis. Une phrase que n’a jamais prononcée un résidant du Saguenay–Lac-Saint-Jean, mais que comprennent parfaitement les hockeyeurs professionnels.

« C’est un long processus ; tu t’entraînes, tu te prépares pour la prochaine saison, a enchaîné l’entraîneur-chef du Tricolore. C’est toujours plus facile de te préparer quand tu finis sur une note positive. »

Cette note positive, on s’en doute, sera particulièrement précieuse pour Brendan Gallagher, qui compose avec une autre saison de misère.

Deux blessures au « bas du corps » lui ont fait rater 45 matchs sur 70 jusqu’ici. Il a tenté un bref retour au jeu au tournant de la nouvelle année, sans succès. Encore récemment, il portait une botte protectrice au pied droit.

Le vétéran de 30 ans n’a pas disputé une saison complète depuis 2018-2019. Au total, au cours des quatre dernières campagnes, il a raté plus de 100 rencontres en raison de blessures.

Evans, lui, s’est blessé au genou le 14 janvier. Son retour sur patins respecte l’échéancier de 8 à 10 semaines de convalescence que l’équipe a établie à son sujet, ce qui n’a pas été la marque de commerce de l’organisation depuis le mois d’octobre. Joel Edmundson et Joel Armia, par exemple, ont chacun raté au moins un mois d’activités en portant l’étiquette d’une « réévaluation quotidienne ». Blessé à un pied, Sean Monahan ne devait rater que quelques matchs. Cela fait plus de trois mois qu’il n’a pas joué.

Autant pour Gallagher que pour Evans, personne n’aurait donc été véritablement surpris s’ils avaient raté tout le reste de la saison.

Or, disputer ne serait-ce que quatre ou cinq matchs peut avoir un impact majeur, a souligné Jake Allen. La dernière présence de Gallagher remonte au 3 janvier, a noté le gardien. « C’est sûr qu’il ne veut pas attendre tout l’été avant de jouer de nouveau, a-t-il ajouté. Quelques matchs, c’est mieux que rien. Tu veux retrouver tes jambes, ta confiance ; renouer avec la vitesse du jeu et remettre ton cerveau en mode hockey. »

Allen n’a pas voulu se mouiller sur les possibilités de le revoir dans un avenir rapproché, encore qu’il ait « bien paru » à son premier entraînement. Après une aussi longue absence, « tu dois t’entraîner quelques fois, sinon tu ne survivras pas à la première période », a-t-il dit en riant.

Le numéro 34 a été plus candide au sujet de Kirby Dach, qui, à ses yeux, « semble prêt à jouer ».

L’organisation a dit de Dach, le 23 février dernier, qu’il souffrait d’une « maladie non liée à la COVID-19 » dont les symptômes étaient « liés à une blessure au bas du corps ». Dans une récente entrevue au réseau Sportsnet, le directeur général Kent Hughes a tout simplement indiqué que Dach avait souffert d’une infection.

Qu’il s’agisse de Dach, d’Evans ou de Gallagher, Martin St-Louis a rappelé que le plus important, pour lui, était de les voir (enfin) en santé. Si, en plus, ils offrent « un bon rendement, c’est du bonus pour eux ».

Après 9 défaites au cours des 10 derniers matchs, on comprendra l’entraîneur de prendre toute l’aide qu’il peut.

Rien de neuf pour Kaiden Guhle

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Kaiden Guhle

Kaiden Guhle s’est déplacé au Centre Bell pour la dernière photo d’équipe de la saison, lundi, mais il n’a pas participé à l’entraînement du Canadien par la suite. Le défenseur, qui a raté plusieurs semaines d’actions en raison d’une blessure au genou en janvier et en février, n’a pas joué samedi dernier à Tampa. Il est officiellement atteint au « bas du corps », et lui aussi aurait été aperçu avec une botte protectrice. On ne saura que mardi matin s’il participera au match contre le Lightning de Tampa Bay en soirée.