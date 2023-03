Le Canadien comptera sur des forces fraîches pour son duel de mardi contre le Lightning de Tampa Bay, au Centre Bell.

Les attaquants Kirby Dach et Brendan Gallagher reviendront au jeu. Leur retour signifie par ailleurs qu’Anthony Richard a été cédé au Rocket de Laval. Comme Richard était à Montréal en vertu d’un rappel d’urgence, le CH était tenu de le rétrograder dès que suffisamment d’attaquants étaient en santé.

Sur la patinoire, le retour de Dach devrait avoir le plus grand impact. Comme Carl Pavano à l’époque, c’est un grand droitier dont l’élan a été coupé par une blessure. À la mi-janvier, Martin St-Louis l’avait muté au centre de façon permanente et Dach avait amassé 9 points en 11 matchs avant de tomber au combat, tout en montrant un différentiel de +2. Mais surtout, il jouait en moyenne 20 minutes par match.

« C’est toujours frustrant. Regarde [Kaiden] Guhle, il a été phénoménal et sa blessure est un coup dur », a rappelé Dach.

Le jeune homme effectuera son retour à l’aile, cependant. À l’entraînement, il formait un trio avec Nick Suzuki et Rafaël Harvey-Pinard. « Pour l’aider à revenir, on va commencer à l’aile pour qu’il ait moins de responsabilités. Il a donné de très bonnes minutes au centre, et j’envisage qu’il va jouer là, mais ce soir, on le met à l’aile », a précisé Martin St-Louis.

La saga de la blessure de Dach avait fait jaser dans les chaumières le mois dernier. Le 15 février, le Tricolore annonçait qu’il ratait l’entraînement parce qu’il recevait des « traitements ». Le lendemain, l’équipe justifiait son absence en parlant d’une maladie « non reliée à la COVID-19 ». Une semaine plus tard, « des tests médicaux et une évaluation approfondie de sa condition ont permis de déterminer que les symptômes de maladie ressentis étaient liés à une blessure au bas du corps », dévoilait le CH.

Dach n’a pas vraiment voulu en dire plus. « Tout le monde a des bobos et parfois, ça s’accumule et tu ne peux pas continuer. Le personnel s’est bien occupé de moi », a-t-il simplement dit.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Kirby Dach

De son côté, Gallagher tente un deuxième retour. Le vétéran avait raté presque tout le mois de décembre en raison d’une blessure au bas du corps. Il était revenu au jeu le 29 décembre en Floride, retour qui a duré trois matchs. Il a donc manqué 45 des 48 derniers matchs.

Lui non plus n’a pas voulu divulguer les détails de sa blessure, visiblement à un pied en raison de la botte protectrice qu’il portait, mais il a promis qu’il en dira davantage une fois la saison terminée. Pour l’heure, il reconnaît cependant qu’il a peut-être tenté de trop en faire. Un collègue lui a notamment rappelé qu’il avait semblé se faire mal lors d’un entraînement à Nashville le 2 janvier, soit la veille de son dernier match.

« C’est peut-être arrivé un peu avant, et ça allait en augmentant. À Nashville, ça y a contribué. Mais c’était un entraînement exigeant, on était redevables [NDLR : l’équipe venait de subir des défaites de 7-2 et 9-2], donc je voulais y participer avec les gars. En tant que joueur, tu veux te pousser.

« C’est dur de changer cette mentalité. C’est un peu dans ma nature, c’est dur à changer. On y est tellement habitués, on pousse constamment. J’imagine que ce sera à moi d’être plus honnête avec moi-même. »

Avec ces deux retours, l’impressionnant contingent de blessés qui regardent les matchs de la passerelle de presse perd donc quelques éléments. Gallagher a rappelé qu’il y avait là une consolation pour les éclopés : la confrérie entre joueurs rendait le tout moins pénible.

« Parfois, on doit rester en bas parce qu’il n’y avait plus assez de chaises sur la passerelle !, a-t-il rappelé. La présence de Cole [Caufield] change tout, ça amène de l’énergie. Il danse, il sourit. Cole n’a jamais vraiment de mauvaise journée. »