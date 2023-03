(Laval) Anthony Richard a joué les héros en prolongation pour le Rocket, vendredi, marquant son 24e but de la saison pour permettre à Laval de l’emporter 4-3 contre les Americans de Rochester.

La Presse Canadienne

Le Rocket perdait 3-0 avant de compléter une impressionnante remontée.

Pierrick Dubé a inscrit deux buts et une aide, Richard a récolté un but et une mention d’aide et Lucas Condotta a obtenu deux aides.

Cayden Primeau a repoussé 21 rondelles pour le Rocket, alors que son adversaire, Michael Houser, a bloqué 42 tirs.

En retard d’un but en fin de match, le Rocket a retiré Primeau en faveur d’un sixième joueur. Mitchell Stephens a profité d’une rondelle libre dans l’enclave pour créer l’égalité 3-3. Dubé a récolté une aide pour son troisième point du match.

Avec 13 : 02 à jouer en troisième période, l’attaquant du Rocket Riley McKay s’est battu pour la deuxième fois du match, cette fois contre Tyson Kozak. En plus d’un cinq minutes de pénalité, McKay a aussi reçu 10 minutes d’inconduite et une expulsion de match.

Dubé a marqué son deuxième de la rencontre, sur des aides de Condotta et Brandon Gignac.

Dubé a redonné espoir au Rocket en inscrivant en avantage numérique son sixième filet de la campagne avec 2 : 37 à jouer en deuxième période. Condotta a obtenu une mention d’aide sur ce but également.

Houser a ensuite réalisé plusieurs arrêts importants pour permettre aux Americans de rentrer au vestiaire en avance 3-1 après 40 minutes.

Jeremy Davies, qui a obtenu une aide sur le premier filet de son équipe, a porté la marque à 3-0 avec son neuvième but de la saison, après 4 : 03 de jeu en deuxième période.

La deuxième période a été marquée par du jeu physique. La bagarre entre Sean Malone et McKay dans les dernières secondes du premier vingt a semblé inspirer les deux formations pour la suite du match.

Mason Jobst et Xavier Simoneau en sont venus aux coups en début de deuxième période, qui a compté 14 minutes de pénalité dans les quatre premières minutes de jeu de celle-ci.

Le Rocket n’a pas connu la première période espérée. Jiri Kulich a ouvert la marque pour les Americans après 13 : 07 de jeu et Jobst, avec à peine plus d’une minute à jouer au premier vingt, a doublé l’avance des siens en désavantage numérique.

Non seulement le Rocket a accordé un but en désavantage numérique, mais l’équipe n’a pas été en mesure de profiter de deux pénalités des Americans en première période.