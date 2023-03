Lisez les comptes rendus des matchs disputés vendredi dans la LNH.

Wennberg et McCann mènent le Kraken à la victoire

Alex Wennberg et Jared McCann ont inscrit un but et une aide alors que le Kraken de Seattle a battu les Blue Jackets de Columbus, vendredi.

Il s’agissait d’une troisième victoire de suite pour le Kraken.

Joran Eberle et Brandon Tanev ont marqué les autres buts du Kraken, alors que Vince Dunn a récolté deux mentions d’aide.

Philipp Grubauer a bloqué 23 tirs pour le Kraken, qui, avec cette victoire, reste devant les Oilers en troisième position de la section Pacifique.

Adam Boqvist et Patrik Laine ont obtenu un but et une aide pour les Blue Jackets, qui ont perdu deux de leurs trois derniers matchs. Elvis Merzlikins a réalisé 34 arrêts.

Laine a marqué après 10 : 18 de jeu en deuxième période. Il s’agissait du premier but accordé en avantage numérique par le Kraken à leurs neuf derniers matchs, alors que le dernier remontait au 14 février.

L’avance des Blue Jackets n’a pas duré longtemps, alors que le Kraken a ensuite inscrit deux buts en 48 secondes grâce à McCann, suivi d’Eberle en avantage numérique.

Boqvist a créé l’égalité pour les Blue Jackets après 4 : 53 de jeu au troisième vingt, mais un but de Wennberg contre son ancienne équipe, neuf secondes après le début d’un avantage numérique du Kraken, a donné les devants à celui-ci pour de bon.

Tanev a porté la marque finale à 4-2 avec un but dans un filet désert dans la dernière minute de jeu.

Nicole Kraft, Associated Press