Au total, 12 joueuses québécoises sont admissibles au prochain repêchage de la Ligue professionnelle de hockey féminin, qui aura lieu le 10 juin. La Presse vous présente trois d’entre elles. Aujourd’hui : Alexie Guay, des Golden Knights de l’Université Clarkson.

Avant même la création de la LPHF, Alexie Guay avait décidé que sa carrière de hockeyeuse ne se terminerait pas en même temps que ses études.

Elle ne savait pas dans quelle ligue ni sur quel continent l’aventure se poursuivrait. Seulement qu’elle se poursuivrait. Pari gagné : la voilà aujourd’hui à la porte des rangs professionnels.

La défenseuse est admissible au repêchage de la Ligue professionnelle de hockey féminin, le 10 juin prochain. Rien ne lui est évidemment assuré, mais elle fait partie des rares Québécoises qui pourraient y entendre leur nom. Le média Athletic l’a récemment classée au 22e rang parmi les espoirs issus de la NCAA, elle qui faisait partie d’un « monstre à trois têtes » défensif à Clarkson, puissance du hockey universitaire américain la saison dernière.

Au bout du fil, le réalisme de la jeune femme est désarmant. Bien sûr, elle souhaiterait être directement repêchée par l’une des six équipes du circuit plutôt que d’espérer une invitation à un camp de sélection. La fébrilité qui augmente à mesure que passent les jours, « c’est un peu naturel », estime-t-elle. Or, la raison a tôt fait de l’emporter sur les émotions.

« Je réalise que c’est un très petit draft », dit-elle, au sujet de l’exercice au cours duquel, en effet, seulement 42 athlètes seront sélectionnées.

On verra ce qui va arriver, je n’ai pas d’attentes. Le but est toujours de me développer, surtout à mon jeune âge. Pour moi, ce sera important de penser en fonction de ça. Alexie Guay

La remarque n’est pas fortuite. Car Guay a protégé ses arrières pour s’assurer d’atteindre son objectif de jouer chez les pros sans laisser sa destinée au hasard.

Il y a quelques jours, elle a signé un contrat avec l’organisation de MoDo, en Suède. Cette première étape la rend « extrêmement heureuse », vu la réputation qui précède ce programme, au sein de l’une des ligues les plus relevées d’Europe de surcroît.

Elle refuse de parler « de plans A ou B », insistant sur la « très belle option » que représente la Suède.

À 23 ans, elle ne verrait pas comme une punition d’aller disputer beaucoup de minutes en Europe si jamais la LPHF devait attendre. Qu’à cela ne tienne, une clause de son contrat lui permettra de rentrer en Amérique du Nord si une offre concrète se présentait de notre côté de l’Atlantique.

Dans la famille

Tout athlète dira combien le soutien de son entourage, à commencer par sa famille, a été primordial dans son cheminement. À la maison, Alexie Guay n’a pas eu à convaincre qui que ce soit du sérieux de ses ambitions. Elle sera en effet la quatrième membre de son clan à faire carrière dans le hockey.

Son père François, choix de huitième tour des Sabres de Buffalo en 1986, a disputé 10 saisons en Europe dans les années 1990 et 2000 – Alexie est d’ailleurs née en Allemagne.

Son frère aîné Nicolas, ancien capitaine des Voltigeurs de Drummondville, a passé les deux dernières campagnes avec les Lions de Trois-Rivières, dans l’ECHL. Et son frère cadet Patrick, choix de cinquième tour des Golden Knights de Vegas en 2022, a partagé ses deux dernières années entre l’ECHL et la Ligue américaine.

« Mes frères et moi, on a des carrières vraiment différentes, mais on se soutient toujours, raconte l’Estrienne. On parle des étapes à franchir chaque année à l’entraînement, du côté mental, de toutes les facettes du jeu qui font de nous de meilleurs athlètes. On se garde au courant de tout. »

Les horaires des trois sont durs à conjuguer, mais ils se retrouvent néanmoins sur la glace à Sherbrooke, l’été venu, pour s’entraîner au sein d’un groupe de joueurs professionnels issus de la région. « C’est vraiment de bonnes pratiques dont je peux bénéficier, souligne Alexie, seule femme sur la patinoire. Ce sont tous des gars que je connais depuis longtemps, parce que j’ai joué contre eux au niveau pee-wee ou parce que ce sont des amis de mes frères. Ils m’impressionnent beaucoup. Ça me pousse à vouloir être la meilleure possible. »

PHOTO SCHUYLER MEYER, FOURNIE PAR L’UNIVERSITÉ CLARKSON Alexie Guay (à gauche) lors d’un match contre l’Université du Minnesota

Cette défenseuse à caractère offensif entend surtout profiter de sa présence parmi eux cet été pour tester sa robustesse, afin d’être prête à apprivoiser le jeu plus rude de la LPHF. Ce serait, le cas échéant, une corde de plus à l’arc de celle dont l’entraîneur-chef de Clarkson vante la polyvalence.

On lui a fait jouer des tonnes de minutes, dans toutes les situations. Autant quand on avait besoin d’un but que pour protéger une avance. Elle peut tout faire. Matt Desrosiers, entraîneur-chef de Clarkson, questionné par La Presse au sujet d’Alexie Guay

Desrosiers ne l’a dirigée qu’une saison, puisque Guay avait auparavant passé quatre ans à Boston College. Il se rappelait l’avoir remarquée alors qu’elle était encore au secondaire. « Mais cette saison, on l’a vue être encore meilleure défensivement, dit-il. Ça nous a permis de lui confier d’importantes responsabilités. »

Depuis son retour au Québec, Guay fait de la suppléance à l’école où enseigne sa mère. Malgré son calme et son évidente maturité, on sent chez elle l’impatience de renouer avec la compétition. Sa saison s’est conclue à la fin mars, et sa session universitaire, il y a trois semaines – elle vient de terminer une maîtrise en administration des affaires.

Elle aime voir monter l’enthousiasme à l’approche du repêchage, dont elle suivra le déroulement de la maison. « Ça va être super cool », croit-elle.

On l’imagine bien, oui.