(Laval) Le Rocket de Laval a remporté 7-5 un festival offensif contre les Americans de Rochester, mercredi à la Place Bell.

La Presse Canadienne

Pas moins de 15 joueurs ont récolté au moins un point pour le Rocket, alors que Jan Mysak (deux aides), Riley McKay (un but, deux aides) et Anthony Richard (deux aides) ont inscrit deux points ou plus. Cayden Primeau a repoussé 29 tirs dans la victoire.

Le centre des Americans Brandon Biro a signé un tour du chapeau, alors que Malcolm Subban a bloqué 28 lancers.

Mason Jobst a inscrit son neuvième but de la saison pour porter la marque finale à 7-5, en deuxième moitié de troisième période.

Le troisième vingt a commencé en force, alors que Biro a marqué son troisième filet du match après 2 : 01 de jeu. Son but en avantage numérique n’a toutefois pas ralenti le Rocket, qui, quelques minutes plus tard, a marqué deux fois en moins de deux minutes.

Le défenseur William Trudeau a inscrit le premier de ces deux buts pour le Rocket, son deuxième filet en autant de matchs et son quatrième point à ses quatre dernières rencontres.

La deuxième période s’est jouée en deux étapes. Les Americans ont d’abord bien débuté celle-ci avec deux buts dans les quatre premières minutes de jeu, à 32 secondes d’écart.

Le Rocket a toutefois dominé l’autre moitié du deuxième vingt, inscrivant trois buts. Mitchell Stephens a marqué son 10e de la campagne, alors que Brandon Gignac et Gabriel Bourque ont chacun obtenu leur 11e par la suite.

Les Americans ont inscrit le dernier filet du premier vingt. Biro a marqué ce qui était son premier de trois buts dans le match, avec l’aide de Jewremy Davies.

Son but n’a fait que réduire l’écart à 2-1 à ce moment, car Pierrick Dubé et Peter Abbandonato avaient déjà inscrit les deux premiers filets de la rencontre, après 7 : 56 et 9 : 00 de jeu respectivement.