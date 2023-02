(Rochester) Jiri Kulich a marqué deux buts et une aide, Michael Mersch a aussi réussi un doublé et les Americans de Rochester ont remporté un festival offensif 8-4 face au Rocket de Laval, vendredi.

La Presse Canadienne

Lukas Rousek a rompu une égalité de 1-1 tard en première période, puis Mersch a inscrit son premier but de la rencontre 34 secondes plus tard et les Americans ont été en mesure de maintenir leur avance par la suite.

Jeremy Davies, Linus Weissbach et Ethan Prow ont aussi touché la cible pour les Americans. Malcolm Subban a stoppé 20 lancers.

Du côté du Rocket, Brandon Gignac a amassé un but et deux aides et Gabriel Bourque, un but et une aide. Joël Teasdale et Lucas Condotta ont également fait bouger les cordages.

Cayden Primeau a accordé quatre buts sur 17 lancers en 24 : 52 de jeu avant de céder sa place devant le filet du Rocket à Kevin Poulin. Ce dernier a aussi cédé quatre fois contre 17 tirs.