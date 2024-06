Rondelle libre Les Oilers en finale après une longue agonie

Il aura fallu 14 ans. Sept saisons d’agonie, entre 2009 et 2016, une brève éclaircie d’un an, une rechute de deux saisons, avant d’entamer une remontée vers les sommets en 2020, un carré d’as en 2022 et, enfin, la finale de la Coupe Stanley.