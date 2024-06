(Saginaw) Josh Bloom a dénoué l’impasse avec seulement 22 secondes à disputer et le Spirit de Saginaw a défait les Knights de London 4-3 pour remporter la Coupe Memorial devant ses partisans, dimanche soir.

La Presse Canadienne

Après avoir laissé filer une avance de trois buts, le Spirit a pu commencer à célébrer lorsque Bloom a poussé un retour de lancer de Jorian Donovan derrière la ligne rouge.

Bloom a aussi participé à deux buts de l’espoir du Canadien de Montréal Owen Beck. Joey Willis a terminé le match avec un but et une aide pour le Spirit, qui a soulevé la coupe Memorial pour la première fois de son histoire.

Andrew Oke a été peu occupé pendant la partie et il a cédé trois fois en seulement 13 tirs dans une cause gagnante.

Easton Cowan a récolté un but et deux mentions d’assistance pour les Knights, qui visaient une troisième Coupe Memorial. L’espoir de premier plan Sam Dickinson a amassé un but et une aide alors que Kasper Halttunen a enfilé l’aiguille à une occasion.

Michael Simpson a réalisé 27 arrêts pour les champions de la Ligue de l’Ontario (OHL).

Le Spirit, qui avait été éliminé par les Knights au troisième tour des séries de la OHL, est devenu la 12e équipe hôtesse à remporter la Coupe Memorial depuis l’instauration du format actuel, en 1983.

Transporté par ses partisans, le Spirit a malmené ses adversaires en première période, tant offensivement que défensivement.

Quelques secondes après avoir gagné une mise en jeu, Beck a sauté sur une rondelle libre pour inscrire le premier but de la rencontre. Environ sept minutes plus tard, Hunter Haight a déculotté le défenseur Oliver Bonk pour se donner une belle occasion de marquer.

Après presque 17 minutes sans avoir tiré au but, les Knights ont profité de la générosité des marqueurs officiels lorsque Cowan a dirigé une rondelle au filet, qui a éventuellement été considérée comme un lancer vers Oke.

Ce tir n’a pas redonné des ailes aux Knights. En fait, ils sont restés au neutre quand l’attaquant Landon Sim a asséné un coup de coude à la tête du défenseur du Spirit Zayne Parekh. Ce geste lui a valu une pénalité de cinq minutes et une expulsion.

Alors qu’il ne restait que 45 secondes au premier engagement, Beck a décoché un autre tir précis pour tromper la vigilance de Simpson.

La troupe de Saginaw a poursuivi sa domination au deuxième tiers et elle s’est donné une priorité de trois buts lorsque Willis a intercepté une passe avant de toucher la cible du revers. La réplique des Knights est survenue moins de deux minutes plus tard.

À la suite d’un mauvais changement, Halttunen s’est amené à deux contre un sur le flanc gauche et il a opté pour un tir précis dans la lucarne pour réduire l’écart à 3-1.

La pression sur les épaules du Spirit a quelque peu eu raison de l’équipe en troisième période et les Knights ont marqué deux buts en 2 : 28 pour créer l’égalité. Cowan a d’abord surpris Oke d’un tir des poignets avant que Dickinson fasse de même lors d’un surnombre.

Cette belle remontée a toutefois été annulée lorsque Bloom a joué les héros en fin de match.