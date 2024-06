Aleksander Barkov a prouvé ces dernières années qu’il est de la trempe des Patrice Bergeron, Anze Kopitar et Jonathan Toews. Il aura maintenant une nouvelle chance d’obtenir la principale distinction qui lui manque par rapport à eux.

Barkov et les Panthers de la Floride ont gagné 2-1 sur les Rangers de New York, samedi, au Amerant Bank Arena, pour remporter la finale de l’Est en six matchs.

Pour une cinquième année de suite, la finale de la Coupe Stanley sera jouée en partie en Floride. Et pour une deuxième saison de suite, ce sera à Sunrise. Après les trois finales de suite du Lightning (2020-2022), voilà que les Panthers s’y rendent pour une deuxième année d’affilée. La Floride rencontrera en finale le gagnant de la série Edmonton-Dallas, menée 3-2 par les Oilers.

La finale s’amorcera samedi prochain, en Floride si les Oilers représentent l’Ouest, à Dallas si les Stars remontent la pente et remportent le trophée Clarence-Campbell.

Barkov, déjà gagnant de son deuxième Selke cette saison, tentera d’ajouter la Coupe Stanley à son répertoire. S’il y parvient, il montrera un palmarès comparable aux trois centres susmentionnés. Bergeron compte six Selke et une Coupe, Kopitar, deux de chaque, tandis que Toews a un seul Selke, mais trois Coupes Stanley. On pourrait ajouter Ryan O’Reilly, détenteur d’un trophée Selke et une bague de la Coupe Stanley.

PHOTO JIM RASSOL, USA TODAY SPORTS Le capitaine des Panthers, Aleksander Barkov, tentera d’ajouter une Coupe Stanley à sa collection de trophées.

Au cours de cette finale de l’Est, Barkov aura rappelé tout son talent défensif, tenant en échec notamment Artemi Panarin. L’attaquant des Rangers, auteur de 49 buts en saison, a été invisible offensivement, et a fini par inscrire son premier filet de la série à 100 secondes de la fin de ce sixième match.

C’est encore pire pour Mika Zibanejad, un autre pas vilain joueur de hockey en d’autres circonstances. Zibanejad est celui qui a été le plus souvent confronté à Barkov pendant cette série (49 minutes à 5 contre 5, 70 minutes en tout, selon Natural Stat Trick). Son bilan : deux petites passes en six matchs.

Barkov a aussi eu son mot à dire dans les insuccès des Rangers en avantage numérique. Les New-Yorkais ont conclu la saison avec le 3e avantage numérique de la LNH, à 26,4 %. Dans les deux premiers tours éliminatoires, ils marquaient essentiellement une fois sur trois (31,4 %). Et face aux Panthers, demandez-vous en hurlant ? Un but en 15 occasions, pour un taux montréalais (excusez-la) de 6,7 %.

Le fait que l’habituellement excellent Adam Fox ait joué blessé – tous les indices pointent en ce sens – n’a sans doute pas aidé l’attaque à cinq des Rangers. Mais Barkov, avec son sens de l’anticipation bien aiguisé, parvient néanmoins à intercepter une quantité phénoménale de passes potentiellement dangereuses, qui deviennent des dégagements ou des sorties de zone pour son club.

Les Panthers croyaient visiblement tenir quelque chose de spécial lorsqu’ils ont créé une certaine surprise au repêchage de 2013 en optant pour Barkov au 2e rang. S’il mène son équipe aux grands honneurs, il rejoindra d’ailleurs le premier de classe cette année-là, Nathan MacKinnon, avec une bague de la Coupe Stanley. Dans des styles bien différents, ils ont chacun des arguments pour démontrer qu’ils sont les meilleurs de cette riche cuvée 2013.

Une pensée pour le gardien

Mine de rien, Sergei Bobrovsky fait aussi partie de ces acteurs qui mènent les Panthers en finale pour un deuxième printemps de suite.

On le précise parce qu’il n’a pas toujours été clair que la décision de lui octroyer une entente de 7 ans et 70 millions de dollars, en 2019, était la plus avisée. À ses deux premières saisons, il a tout juste joué pour ,900 et a peiné en séries. Mais depuis qu’il a signé son contrat, il est 2e parmi les gardiens de la LNH pour les matchs joués et les victoires chez les gardiens, derrière son compatriote et rival floridien Andrei Vasilevskiy.

PHOTO JIM RASSOL, USA TODAY SPORTS Sergei Bobrovsky

Les Rangers, eux, vont remiser l’équipement au seuil de la finale pour une deuxième fois en trois ans. Au rayon des bonnes nouvelles, ils ont obtenu une nouvelle confirmation qu’ils possèdent un des meilleurs portiers de la LNH ; Igor Shesterkin a en effet montré une efficacité de, 935 au cours de cette finale de l’Est.

Ils ont aussi pu valider les progrès d’Alexis Lafrenière. Même s’il n’a pas été aussi dominant dans les deux derniers matchs, le Québécois de 22 ans a été, avec Vincent Trocheck, le meilleur avant des siens ce printemps.

Sauf que même en s’inclinant à deux victoires de la finale, les Rangers devront se poser des questions pendant la saison morte, à savoir jusqu’où peuvent-ils aller avec leur identité actuelle. Avec les pannes susmentionnées de messieurs Panarin et Zibanejad, ils ont terminé cette série au neutre offensivement. Dans les quatre derniers matchs de la série, ils ont tiré en moyenne 24 fois sur le gardien adverse, et ont accordé 37 tirs.

L’été s’annonce intéressant dans le Big Apple.