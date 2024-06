« Pas pour le moment, non. »

La réponse, offerte sans hésiter, est celle de Paul Byron lorsqu’on lui demande si un poste d’entraîneur adjoint chez le Rocket de Laval pourrait le tenter. Une réponse tout de même donnée avec le sourire, précisons-le.

Le club-école du Canadien a récemment annoncé que l’ensemble de son personnel d’entraîneurs serait de retour l’an prochain. Seule exception au tableau : Kelly Buchberger, qui était derrière le banc du club lavallois depuis la saison 2021-2022, parti diriger une équipe de la Ligue junior de l’Alberta.

Le Rocket lui cherche donc un successeur, et le nom de Byron a tôt fait d’alimenter la machine à rumeurs. D’aucuns voyaient l’ancien numéro 41 prendre la relève, lui qui travaille comme consultant au développement des joueurs du Tricolore depuis qu’il a accroché ses patins l’an dernier.

Or, en entrevue avec La Presse lundi soir, il a fait savoir que l’emploi à Laval ne l’intéressait pas pour l’instant. Pas plus que n’importe quel autre rôle d’entraîneur au niveau professionnel, d’ailleurs. Il se contentera plutôt de diriger l’équipe de son fils dans les rangs mineurs.

« C’est un travail à temps plein, souligne-t-il. Encore plus que lorsqu’on joue. On passe tellement de temps à l’aréna à faire de la vidéo, à préparer les entraînements et les matchs, à voyager… C’est simplement une chose pour laquelle je ne suis pas prêt dans ma vie en ce moment. »

Aider le joueur et la personne

En plus de coacher son rejeton, Byron continuera donc d’épauler les espoirs du CH. Un travail qui lui a demandé une certaine adaptation après avoir dû renoncer à sa carrière sur la glace, mais avec lequel il se sent de plus en plus à l’aise.

Parmi les joueurs avec lesquels Byron a travaillé de plus près, il mentionne Owen Beck – il était d’ailleurs très fier de sa performance de deux buts en finale de la Coupe Memorial –, Emil Heineman, Jan Mysak (échangé à Anaheim) et Filip Mesar. Il a aussi passé du temps à observer Oliver Kapanen, Blake Biondi et Cédrick Guindon. Ce dernier n’a cependant pas reçu de contrat de la part du Canadien, et sera donc de nouveau admissible au repêchage cette année.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Owen Beck

« Pour moi, il s’agit d’en apprendre sur le joueur et sur la personne, et de trouver comment je peux le rendre meilleur, explique-t-il à propos de la mentalité qui l’anime. Si c’est un petit détail, c’est uniquement là-dessus qu’on va se concentrer. »

« C’est difficile d’avoir 20 ans, de partir d’Europe pour arriver au Canada, poursuit Byron. Vous avez vos coéquipiers et peut-être quelques amis, mais vous pouvez avoir tendance à vous sentir seul. Si on peut être là pour un joueur et lui montrer que l’organisation croit en lui, ça peut avoir une importance pour son développement et sa confiance. »

Lorsqu’on lui demande à quoi on peut s’attendre de la part des jeunes ouailles du Canadien pour la prochaine saison, un mot lui vient tout de suite en tête : « croissance ».

« Ça prendra du temps, mais nous avons beaucoup de bons jeunes joueurs, fait-il valoir. À mesure que nos graines seront plantées et que les racines pousseront, notre organisation ne pourra que croître. Et plus il y aura des joueurs qui arrivent et qui auront un impact, mieux ce sera. »

Le retour de la chaise !

Nous nous entretenions avec Byron lundi en marge de la remise de bourses par le Canadien et la Fondation Aléo à de jeunes hockeyeurs et hockeyeuses ayant excellé tant à l’aréna qu’en classe. Pas moins de 28 élèves athlètes se sont ainsi partagé 60 000 $.

Il n’y a pas si longtemps, j’étais moi-même un jeune joueur. Mes parents et moi, nous n’avions pas beaucoup d’argent. Pouvoir soutenir cette fondation, c’est fantastique. Paul Byron

En répondant à l’un des boursiers qui lui demandait ce qui était le plus difficile pour passer au niveau supérieur en tant que hockeyeur, Byron a rappelé la fameuse métaphore des chaises de Martin St-Louis. Un moment qui a suscité l’hilarité dans la salle.

« Ce n’était pas une référence directe à Martin, mais c’est quelque chose dont on parle beaucoup au hockey, explique Byron en riant. Tu veux être assis à la grande table, mais parfois, la chaise n’est pas celle que tu veux prendre. Mais tu la prends, et quand une chaise se libère, c’est là que tu peux en prendre une autre. Pour certains, ce n’est pas facile de voir ces ouvertures, mais si tu es prêt à prendre cette chaise, ça peut faire la différence entre jouer en Europe et jouer dans la LNH. »

On dirait bien que le concept de la chaise n’a pas d’âge au hockey…