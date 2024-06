(Minsk) L’ex-défenseur du Canadien de Montréal Xavier Ouellet a accepté un contrat du Dinamo de Minsk, a confirmé le club de la Kontinental Hockey League par voie de communiqué lundi.

La Presse Canadienne

On ignore toutefois la durée de l’entente, ainsi que la valeur de celle-ci.

Ouellet, qui est âgé de 30 ans, a passé les deux dernières campagnes avec le club-école des Penguins de Pittsburgh, les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton.

Le Français d’origine a amassé cinq mentions d’aide en 27 matchs en carrière avec le Canadien entre 2018 et 2021.

Ouellet a également récolté 27 buts et 70 mentions d’assistance en 166 matchs de saison régulière avec le club-école du Tricolore, le Rocket de Laval, entre 2018 et 2022. Il a d’ailleurs joué le rôle de capitaine du Rocket pendant quatre campagnes.

Ouellet fut un choix de deuxième ronde, 48e au total, des Red Wings de Detroit au repêchage de la LNH en 2011, et il totalise cinq buts et 23 passes en 178 matchs en carrière dans le circuit Bettman avec les Red Wings et le Canadien.

Il a aussi amassé une mention d’aide en 11 matchs éliminatoires –– dont 10 avec le Bleu-blanc-rouge — en carrière dans la LNH.

La saison dernière, le Dinamo s’est incliné en six matchs devant le Dynamo de Moscou au premier tour des séries éliminatoires de la KHL.