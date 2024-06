Il aura fallu 14 ans. Sept saisons d’agonie, entre 2009 et 2016, une brève éclaircie d’un an, une rechute de deux saisons, avant d’entamer une remontée vers les sommets en 2020, un carré d’as en 2022 et, enfin, la finale de la Coupe Stanley.

Et encore. Si les Oilers n’avaient pas congédié leur entraîneur Jay Woodcroft le 12 novembre, avec une fiche de 3-9-1, déjà loin d’une place en séries éliminatoires, Edmonton ne serait probablement pas en liesse aujourd’hui.

On ne profitera pas de l’occasion ce matin pour vanter les vertus d’une reconstruction. Malgré leur première participation à la finale de la Coupe Stanley depuis 2006, les Oilers ne constituent pas un modèle d’excellence en la matière.

À ce compte, les partisans du Canadien devraient attendre jusqu’en 2031 pour une participation durable en séries éliminatoires et en 2036 pour une première finale depuis 2021…

Il faut une part de chance, du flair et des décisions avisées pour réussir une reconstruction entre cinq et dix ans. Edmonton n’a eu ni la chance, ni le flair et a multiplié les mauvaises décisions.

Les Oilers ont repêché au premier rang trois années de suite entre 2010 et 2012. Il ne s’agissait pas de cuvées grandioses. Il n’y avait pas de Sidney Crosby, d’Alexander Ovechkin, de Steven Stamkos ou de Patrick Kane.

Le premier choix de 2010, Taylor Hall, est devenu un ailier de qualité. Mais il aura connu seulement deux saisons de plus de 65 points en carrière. Sa saison de 93 points, dont 39 buts, au New Jersey, après qu’il eut été échangé pour le défenseur Adam Larsson, aura représenté un accident de parcours. À 32 ans, il en était à sa sixième équipe cette année.

Ryan Nugent-Hopkins, premier choix d’une autre cuvée moyenne, en 2011, montre toute son utilité ce printemps en séries. Mais outre son explosion offensive de 104 points l’an dernier, il n’aura jamais atteint les 70 points en 13 ans de carrière.

Puis vint l’infâme cuvée 2012. Le propriétaire a mis son poing sur la table pour imposer Nail Yakupov au premier rang. Les dépisteurs de l’équipe voulaient repêcher le défenseur Ryan Murray au premier rang. Murray a été un peu moins mauvais que Yakupov, la carrière du troisième choix, Alex Galchenyuk, s’est terminée dans un taxi de l’Arizona et Griffin Reinhart a été un échec.

Le défenseur Morgan Rielly a été le premier joueur d’impact, repêché au cinquième rang par Toronto, mais les meilleurs joueurs, le gardien Andrei Vasilevskiy et Filip Forsberg, ont été choisis 19e et 11e respectivement.

La reconstruction des Oilers en 2014 ne reposait donc pas sur des bases solides. On croyait faussement que le fait de repêcher trois fois au premier rang allait permettre à cette équipe d’atteindre les sommets.

L’arrivée du directeur général Peter Chiarelli n’a pas aidé. Offrir le 15e choix au total en 2015 en plus d’un choix de second tour pour le jeune défenseur Griffin Reinhart n’a pas aidé non plus. Ni offrir un monstrueux contrat à Milan Lucic et se débarrasser du défenseur Justin Schultz pour un choix de troisième tour.

Mais les Oilers ont eu le luxe de mettre la main sur Leon Draisaitl au troisième rang un an plus tôt, en 2014, derrière Aaron Ekblad et Sam Reinhart, et ils ont remporté la loterie Connor McDavid, devant les Sabres de Buffalo, l’année suivante, quelques mois après l’embauche de Chiarelli.

La véritable reconstruction a donc commencé en 2014. Mais encore, le quatrième choix au total en 2016, Jesse Puljujarvi, ne s’est pas développé comme prévu. Le défenseur repêché après lui, au cinquième rang, Olli Juolevi, n’a guère été meilleur, mais le sixième joueur choisi, Matthew Tkachuk, n’est pas vilain…

Les Oilers d’Edmonton et les Panthers de la Floride s’affronteront donc en finale. Les premiers ont repêché cinq fois dans le top 5 entre 2010 et 2016, les seconds quatre fois entre 2010 et 2014.

Mais la suite nous a prouvé qu’il ne suffisait pas de repêcher parmi les premiers. Il a fallu l’arrivée de bons gestionnaires pour faire fructifier les acquis.

Owen Beck se distingue

PHOTO DUANE BURLESON, LA PRESSE CANADIENNE Owen Beck

L’espoir du Canadien repêché au premier rang du second tour en 2022 (33e au total), Owen Beck, a connu une grande finale de la Coupe Memorial avec deux buts, et le Spirit de Saginaw a surpris les puissants Knights de London en marquant le but gagnant avec 21 secondes à faire, dimanche soir.

Avec quatre buts en cinq rencontres, et son efficacité coutumière défensivement, Owen Beck a été nommé le joueur par excellence du tournoi.

Cette expérience sera importante pour le développement de Beck. Mais un tel honneur ne le propulsera pas nécessairement au rang des vedettes de la LNH. Il est toujours considéré comme un éventuel joueur de troisième ou quatrième trio.

D’ailleurs, consulter la liste des joueurs par excellence à la Coupe Memorial nous permet d’en conclure ainsi. Nathan MacKinnon, Leon Draisaitl et Mitch Marner enrichissent cette liste, mais MacKinnon avait 17 ans, Draisaitl et Marner 19 ans, pas 20 ans comme Beck.

William Dufour (2022), James Malatesta (2023), Joel Teasdale (2019) et Michael Chaput avaient 20 ans comme Beck lorsqu’ils ont mérité pareil honneur.