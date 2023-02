On ne connaît pas encore l’avenir à court et moyen terme des Capitals de Washington. Réinitialisation rapide, longue ?

Le DG Brian MacLellan a pris une décision de taille jeudi en échangeant aux Bruins de Boston son deuxième défenseur, Dmitry Orlov, pour des choix de premier tour en 2023, de deuxième tour en 2025 et de troisième tour en 2024.

Les Capitals sont encore dans la course pour une place en séries éliminatoires, mais risquaient de perdre Orlov sur le marché des joueurs autonomes sans rien obtenir en retour à la fin de la saison.

Les six défaites consécutives du Washington ont sans doute convaincu le patron à entamer une vente.

Le départ d’Orlov est significatif. En l’absence de John Carlson, encore loin d’un retour au jeu après avoir reçu une rondelle en plein visage, Orlov était le défenseur le plus utilisé des Capitals.

« Cette transaction nous permet de faire le plein de choix de façon à nous rajeunir, a déclaré MacLellan dans un communiqué de presse. Notre saison a été remplie d’épreuves avec des blessures à des joueurs importants et nous sommes dans une position où nous pouvons utiliser certains de nos atouts pour relancer l’équipe et bâtir un club compétitif pour l’avenir. »

Avec dix autres joueurs autonomes sans compensation, parmi lesquels Lars Eller, Nick Jensen, Erik Gustafsson, Marcus Johansson et Conor Sheary, la vente n’est pas terminée à Washington.

Si MacLellan semble avoir mis une croix sur la saison, il serait étonnant néanmoins qu’il se lance dans une opération de reconstruction.

Le capitaine Alex Ovechkin, 37 ans, est sous contrat pour trois autres saisons et on voudra le voir battre le record de buts de Wayne Gretzky dans l’uniforme des Capitals.

Nicklas Backstrom, Evgeny Kuznetsov et T. J. Oshie, tous dans la trentaine, sont sous contrat pour deux autres années et ils seront difficiles à transiger en raison de leur salaire imposant versus leur productivité et leur usure.

Le contrat du défenseur numéro un John Carlson ne vient pas à échéance avant 2026 et celui du gardien Darcy Kuemper expire un an plus tard. Le centre de 25 ans Dylan Strome, troisième compteur de l’équipe derrière Ovechkin et Kuznetsov avec 37 points en 59 matchs, vient de signer une prolongation de contrat de cinq ans.

PHOTO DUANE BURLESON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Alex Ovechkin (8), John Carlson (74), T. J. Oshie (77) et Nicklas Backstrom (19)

Le noyau devrait donc être essentiellement le même à Washington l’an prochain, mais la défense sera à rebâtir autour de Carlson.

MacLellan pourra se servir des choix obtenus au cours de la période des échanges pour acquérir des joueurs dans la force de l’âge, un peu comme Doug Armstrong entend le faire à St. Louis, et ainsi permettre à sa star Ovechkin de terminer sa carrière au sein d’un club compétitif.

Boston frappe encore le grand coup

Pour une deuxième année consécutive, les Bruins obtiennent donc un défenseur de premier plan pour des choix au repêchage à la période des transactions, après Hampus Lindholm en 2022.

Orlov viendra compléter un top quatre avec Lindholm, Charlie McAvoy et Brandon Carlo, ou même jouer sur une troisième paire de luxe. Terrifiant pour l’adversaire.

En vertu de la position au classement des Bruins, le choix de premier tour cédé aux Capitals se situerait très loin, peut-être même après le 30e rang si Boston atteint la finale.

Celui offert aux Ducks pour Lindholm se situait au 22e rang. Anaheim a repêché le centre québécois Nathan Gaucher, 41 points en 38 matchs cet hiver avec les Remparts de Québec à 19 ans, et Boston a pu retenir Lindholm jusqu’en 2030. Celui-ci joue en moyenne presque 24 minutes par match et a amassé 38 points en 57 matchs, avec une fiche de +37, la meilleure du club.

Qui sait si les Bruins ne parviendront pas à convaincre Orlov, 31 ans, de prolonger sa carrière à Boston comme ils l’ont fait avec Lindholm.

Mike Sullivan voudrait du renfort pour les Penguins

L’entraîneur en chef à Pittsburgh, Mike Sullivan, souhaiterait voir son patron Ron Hextall acquérir le défenseur Jakob Chychrun, mais le DG des Penguins serait réticent à se départir de choix au repêchage, écrit Rob Rossi, affecté à la couverture de l’équipe pour le site theathletic.com vendredi matin.

Rossi cite deux sources à l’interne pour expliquer le tiraillement entre un entraîneur qui vise le succès à court terme et un directeur général qui ne veut pas perdre de vue le portrait global.

PHOTO TERRENCE LEE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Jakob Chychrun (6)

Les Penguins ont subi une douloureuse défaite de 7-2 à domicile contre les Oilers d’Edmonton, jeudi. À son deuxième match depuis son retour au jeu, Tristan Jarry a été retiré de la rencontre après avoir accordé six buts en deux périodes.

Ça se corse encore davantage au classement pour Pittsburgh. Les Penguins se retrouvent à un point des Red Wings et de la dernière place donnant accès aux séries, avec autant de matchs disputés.

Les détenteurs de la première des deux places du quatrième as, les Islanders de New York, ont quatre points d’avance sur les Penguins, mais ceux-ci ont quatre rencontres de plus à jouer.

Buffalo, vainqueur du Lightning jeudi, a seulement un point de moins, avec un match de plus à disputer.