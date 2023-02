À un certain moment, les Maple Leafs ont envoyé sur la glace une unité d’avantage numérique qui valait plusieurs millions de dollars, alors que le Canadien répliquait avec un désavantage numérique composé, en gros, de trois gars de la Ligue américaine.

C’est ce bout-là qui résume le mieux le match de samedi à Toronto, où le Canadien a bien essayé, mais comme on le sait, essayer, ce n’est souvent pas assez. Parce qu’il faut aussi réussir, et que le Canadien n’a pas réussi grand-chose dans cette défaite de 5-1, face à des Maple Leafs tout simplement trop forts.

En fin de soirée à Toronto, Martin St-Louis a rappelé que le Canadien a « 10 gars de la Ligue nationale qui ne jouent pas » et qui sont, en d’autres mots, sur la liste des blessés. Ce qui est vrai, mais cela n’explique pas tout.

Par exemple, pourquoi Mike Hoffman, parvenu presque seul devant le gardien Joseph Woll, a-t-il tenté une feinte normalement réservée au week-end des Étoiles pour marquer un but (il n’a pas marqué, évidemment) ? Pourquoi Joel Armia, oublié seul devant ce même Woll, s’est-il endormi avant de recevoir la passe parfaite de Jonathan Drouin (il n’a pas marqué lui non plus) ? Pourquoi Evgenii Dadonov n’a-t-il pu profiter de cette autre passe parfaite de Drouin en avantage numérique (non, pas de but ici non plus) ? On parle après tout de vétérans aguerris, qui devraient faire mieux que ça.

Ce club n’est plus dans le coup, bien évidemment, mais Martin St-Louis insiste pour dire que les attentes demeurent les mêmes.

« Il faut que les joueurs restent engagés, il faut travailler sur ce qu’on veut travailler, et il faut bâtir notre marque, pour ainsi dire, a expliqué le coach montréalais. Poursuivre sur ce qu’on a construit toute la saison, y rester fidèle. C’est notre but. Mes attentes visent la manière dont on joue. C’est la manière de mesurer le succès dans la situation où on est.

« Si on revient sur le match en Caroline [jeudi soir], lors des deux premières périodes, on était dans le match. Ici, j’ai beaucoup aimé notre première. Ils ont passé du temps dans notre zone, mais on a aussi passé du temps dans leur zone. On sait qu’on peut jouer avec tout le monde. [Si on] regarde leurs deux premiers buts, ça bondit sur nos bâtons, ça arrive. Je sens qu’on travaille bien. »

Malgré les blessures, malgré les malchances et tout et tout, il y a quand même une froide réalité qui se dresse devant ce club : les deux derniers matchs ont mené à une marque combinée de 11-3 en faveur des adversaires.

Retenir les bons coups, les petites victoires, c’est bien, mais c’est un peu comme affirmer qu’au fond, quand on y pense, Milli Vanilli avait quand même une couple de bonnes chansons dans son répertoire.

« Je crois qu’on a bien joué dans l’ensemble lors des deux derniers matchs, a répondu Josh Anderson. On va repenser à tout ça, repenser à ce qu’on doit faire pour obtenir de meilleurs résultats, et on va continuer notre travail. »

À ce sujet, il sera intéressant de voir qui aura l’occasion de poursuivre l’aventure après le 3 mars, date limite des échanges dans la LNH. Sur les ondes de Sportsnet samedi, on a laissé entendre que finalement, contrairement aux cent mille rumeurs qui circulent sur quantité de sites qui prétendent savoir des choses, la direction du Canadien pourrait être très tranquille d’ici cette date fatidique.

Dans les circonstances, en effet, ce scénario paraît plausible ; on n’échange pas un joueur blessé, et on ne se met pas non plus à échanger des joueurs quand on a du mal à trouver du monde pour compléter la formation.

Jonathan Drouin, qui a connu une autre bonne soirée – il a réussi un total de sept tirs au but, un sommet parmi les joueurs des deux équipes –, estime qu’il y a encore un peu de lumière.

« On était dans ce match pendant un bout de temps, a noté l’attaquant québécois. On se sentait bien, c’était 1-1… mais on leur a donné trop d’occasions de marquer. C’est une équipe qui a trop de talent, avec des marqueurs de haut calibre. Lors des deux derniers matchs, on se sentait dans le coup, mais les deux fois, l’adversaire a pris l’avantage lors de la troisième période… »

Le légendaire Bill Parcells le disait souvent : nous sommes ce que notre fiche dit que nous sommes. Eh bien, en cette fin de soirée, samedi à Toronto, le Canadien arrivait en 26e place du classement général de la LNH.

C’est ça qui est ça.

En hausse PHOTO JAMES GUILLORY, USA TODAY SPORTS Jonathan Drouin Cette défaite gênante n’est certes pas sa faute. En fait, si Armia et Dadonov avaient su profiter de ses passes parfaites, le Canadien aurait eu au moins deux buts de plus. En baisse PHOTO CHRISTOPHER KATSAROV, LA PRESSE CANADIENNE Joel Armia Un autre de ces matchs où l’attaquant finlandais a l’air complètement absent. Le chiffre du match PHOTO DAN HAMILTON, USA TODAY SPORTS David Kampf (64) célèbre après avoir marqué contre le Canadien. 11 Le nombre de buts accordés par le Canadien à ses deux derniers matchs.

Ils ont dit On aurait aimé jouer un meilleur match, on n’a pas su profiter de nos occasions, et eux, ils ont pu le faire. Ce fut la différence. Josh Anderson On savait qu’ils allaient arriver avec de l’énergie, surtout après la grosse transaction qu’ils ont pu conclure vendredi. On leur a donné trop de chances de marquer, et une telle équipe n’a pas besoin de tant de chances de marquer… Jonathan Drouin J’ai aimé notre première période, et en deuxième, j’ai senti que le match nous a glissé des doigts. On a manqué des chances, beaucoup de deux contre un, et on n’a pas marqué. Martin St-Louis