(Toronto) De toute évidence, les Maple Leafs de Toronto ont décidé de passer aux choses sérieuses.

Tard vendredi soir, le club à la feuille d’érable a procédé à une énorme transaction impliquant trois équipes, incluant le Wild du Minnesota et les Blues de St. Louis.

Du côté des Leafs, les joueurs qui arrivent dans l’immédiat se nomment Ryan O’Reilly et un autre attaquant, Noel Acciari. O’Reilly avait été le joueur le plus utile lors de la conquête de la coupe Stanley en 2019 chez les Blues de St. Louis.

John Tavares a souri de bonheur en apprenant la nouvelle sur son téléphone samedi matin.

« Quand la direction pose un tel geste, ça envoie un message qui est très clair, a noté le capitaine des Maple Leafs. Ça devrait nous donner une bonne dose d’énergie. »

O’Reilly, 32 ans, n’est peut-être plus le joueur de jadis — il a obtenu 19 points en 40 rencontres cette saison chez les Blues —, mais dans le camp torontois, on estime que sa seule présence va permettre aux Leafs de changer de visage.

« On n’a jamais assez de meneurs, et lui en est un autre qui s’ajoute, a expliqué Tavares. C’est un gars qui a gagné le Conn-Smythe et la coupe. C’est impressionnant. »

Le défenseur Morgan Rielly a lui aussi très bien saisi le message : « Ça nous dit où on en est présentement… le message est clair. La façon évidente d’analyser cette transaction, c’est que notre équipe est meilleure maintenant. »

L’entraîneur Sheldon Keefe a confirmé que les deux nouveaux membres des Maple Leafs devraient être en uniforme samedi soir, et qu’ils devraient être en mesure d’affronter le Canadien à l’aréna Scotiabank. Les deux joueurs étaient en déplacement samedi matin.

Le DG Kyle Dubas a expliqué la situation samedi matin. « Ryan, tout ce qu’il peut nous apporter sur la glace et à l’extérieur de la glace, on pense que c’est vital par rapport à ce qu’on cherche à accomplir, a-t-il expliqué. On est au sommet du classement, mais on veut gagner, et si on ne va pas jusqu’au bout, on va être déçus. »

Enfin, notons qu’avec cet échange, les Maple Leafs de Toronto sont vraiment les Maple Leafs de Toronto. Le club mise maintenant sur 11 joueurs ontariens dans sa formation régulière, dont 9 qui proviennent du Sud de l’Ontario.

« On a grandi autour du club, ça nous donne une idée de ce que ça représente par ici, a noté John Tavares. Les fans veulent qu’on obtienne du succès, et qu’on fasse quelque chose de spécial, qui n’a pas été fait ici depuis très longtemps. »