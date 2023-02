Tant qu’à faire un match sans intérêt durant lequel il n’y a pas d’infractions ni de contact physique volontaire, pourquoi ne pas faire jouer les joueurs sans casque, sans épaulettes, sans autres formes de protection ? Faire jouer les joueurs comme s’ils allaient à la patinoire du quartier. J’irais même jusqu’à faire une répartition des équipes par “bâtons mélangés” au milieu de la patinoire. On forme quatre ou six équipes. On fait des matchs de 20 minutes, sans changements, et on ne tient pas compte du pointage. Après le tournoi, on demande au public de voter pour le joueur par excellence, en donnant un droit de veto aux joueurs. Aucune règle à part l’obligation de faire des passes et des tirs qui ne voyagent pas à plus de trois pouces de la surface glacée. Donc pas de slap shots. On joue comme des ti-culs…