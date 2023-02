(Sunrise) Matthew Tkachuk est sous contrat avec les Panthers de la Floride pour la majeure partie de la prochaine décennie. Il en va de même pour son coéquipier Aleksander Barkov.

Tim Reynolds Associated Press

Et il y a là deux bonnes raisons pour que des joueurs se joignent aux Panthers dans les prochaines années.

Les derniers jours ont peut-être également aidé dans les tentatives de recrutement.

Bon nombre des meilleurs joueurs de hockey ont passé trois ou quatre jours dans le sud de la Floride. Certains ont sauté dans l’océan. Certains ont joué au golf. D’autres ont simplement profité du soleil.

Être l’hôte de la vitrine de mi-saison de la LNH et montrer aux étoiles à quoi peut ressembler le hockey dans le marché des Panthers – en Floride, en hiver – pourrait être payant à long terme.

« “Barky” est ici depuis longtemps, il a signé un contrat de huit ans. Il veut être ici pour le reste de son contrat. Ça montre au monde du hockey que c’est un endroit formidable pour jouer et que c’est une excellente culture gagnante, a dit Tkachuk, le joueur le plus utile du match des étoiles. Ça commence avec ton meilleur joueur, ton capitaine. Mais ensuite, il y a la partie hors glace et tout ce qui se joue en Floride. Fondamentalement, tout ce que les gars voient maintenant, c’est impressionnant. »

C’est impressionnant, effectivement. Tant de choses sur les Panthers ont changé au cours des dernières années, et le week-end du match des étoiles a été à la fois une confirmation et une affirmation.

L’époque où l’équipe entendait continuellement des rumeurs à propos de son départ du sud de la Floride est révolue depuis longtemps. Il en va de même pour l’époque où l’organisation n’avait pas d’identité.

« Cette équipe n’allait jamais déménager, a déclaré le commissaire de la LNH, Gary Bettman. Le plus près que nous sommes allés, c’est quand ils étaient à Miami et que nous travaillions pour avoir un nouvel amphithéâtre parce qu’ils ne pouvaient pas rester à l’ancien Miami Arena. Depuis qu’ils ont un aréna à Sunrise, il n’y a jamais eu de problème. Et franchement, le fait que les Violas sont propriétaires de l’équipe, ce n’est pas seulement phénoménal, ça change la donne. »

Ce mois de septembre marquera le 10e anniversaire de l’achat de l’équipe par Vincent Viola. Récemment, la moyenne de partisans s’est améliorée. L’espoir s’est construit. L’équipe a remporté le trophée du Président la saison dernière et une série pour la première fois depuis 1996.

La saison actuelle ne se déroule pas comme prévu, en grande partie en raison des blessures. Et bien que les Panthers soient loin d’être sortis de la course aux séries, ils ont un bon écart à effacer au cours des 30 derniers matchs.

« Il n’y a pas de solution miracle, a indiqué le président des Panthers, Matthew Caldwell. Mais maintenant, nous avons simplement l’impression d’être stables structurellement, financièrement et à long terme. »

Ils investissent également : les Panthers rénovent le War Memorial à Fort Lauderdale, qui deviendra le nouveau quartier général d’entraînement de l’équipe à partir de la prochaine saison. Ils prévoient aussi de lancer davantage de programmes de sensibilisation communautaire.

Le noyau de l’équipe est installé depuis des années. L’infrastructure est en place. Les propriétaires ont montré qu’ils dépenseront tout l’argent qui est nécessaire. Et les Panthers ne peuvent qu’espérer que certains autres joueurs étoiles présents ce week-end l’aient remarqué.

« Le sud de la Floride est un endroit de hockey, a insisté Caldwell. Ç’a pris beaucoup de temps, mais nous y sommes. »