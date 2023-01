Lisez les comptes rendus des parties disputées samedi dans la LNH.

Rasmus Andersson obtient trois points

PHOTO SERGEI BELSKI, USA TODAY SPORTS Le défenseur des Flames de Calgary Rasmus Andersson (4)

Rasmus Andersson a fourni un but et deux passes, samedi, aidant les Flames de Calgary à l’emporter 6-3 face au Lightning de Tampa Bay.

Jonathan Huberdeau, Nazem Kadri, Tyler Toffoli, Dillon Dube et Blake Coleman ont aussi marqué pour les Flames, qui avaient perdu leurs deux derniers matchs. Steven Stamkos, Vladislav Namestikov et Anthony Cirelli ont riposté pour Tampa Bay.

Dan Vladar a repoussé 21 tirs, portant son dossier à 8-0-3 à ses 11 derniers départs. Andrei Vasilevskiy a fait 35 arrêts dans une cause perdante.

Après avoir été laissé de côté durant six matchs depuis que les Flames ont fait appel à lui, Jakob Pelletier a disputé son premier match dans la Ligue nationale.

Repêché 26e au total en 2019, Pelletier a joué pendant 6 : 35, obtenant un tir au but.

« C’est un rêve qui se réalise. Depuis que j’ai 4 ou 5 ans, mon seul but est de jouer dans la LNH et ce soir, c’est mon premier match, alors je suis heureux. » Pelletier était accompagné de sa mère, son père, ses deux frères et sa copine, tous débarqués de Montréal vers 3 heures du matin. « C’est bien de vivre ce moment ensemble. »

L’entraîneur-chef Darry Sutter, lui, n’a pas partagé l’enthousiasme. Dans une réponse directe, il a commencé par feindre de ne pas connaître le numéro de Pelletier, avant de lire ses statistiques une à une, puis de conclure : « Il a 21 ans. Il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir. »

Le Lightning n’a pas marqué en avantage numérique depuis quatre matchs, une disette de 0 en 11.

Le club a laissé filer six occasions du genre samedi.

La Presse Canadienne