(Boston) Auston Matthews devra se contenter de regarder ses coéquipiers des Maple Leafs de Toronto tenter de prolonger leur saison, mardi.

La Presse Canadienne

Aux prises avec un malaise depuis quelques jours, le meilleur marqueur de la LNH a brièvement participé à la séance d’échauffement optionnelle des Maple Leafs, mardi matin, alors que le club de Toronto tire de l’arrière 3-1 dans sa série contre les Bruins de Boston.

Il y avait de l’espoir de voir Matthews dans la formation torontoise, mais il n’a pas participé à l’échauffement avant le cinquième match, au TD Garden.

L’entraîneur-chef Sheldon Keefe a mentionné que la présence de Matthews pour le match no 5 est toujours incertaine, mais il a ajouté que le joueur de centre étoile « essaie différentes choses afin d’être disponible pour le match ».

Malheureusement pour les Maple Leafs, le marqueur de 69 buts cette saison n’a pu atteindre ce niveau.

Le hockeyeur âgé de 26 ans a inscrit un but et amassé deux mentions d’aide dans le match no 2 afin de permettre aux Leafs de créer l’égalité 1-1 dans la série, mais il était méconnaissable deux soirs plus tard. Matthews a ensuite raté la séance d’entraînement vendredi, afin de subir des « traitements ».

Il a de nouveau patiné samedi matin, avant le match no 4, et il a effectué quelques présences avant d’être retiré du match par les médecins de l’équipe au cours du deuxième entracte. Les Maple Leafs ont ensuite encaissé une défaite de 3-1, et se sont retrouvés au bord du précipice dans la série face aux Bruins.

Les Leafs ont une fiche de 1-16 lorsqu’ils tirent de l’arrière 1-3 dans une série, mais les Bruins ont laissé filer la même avance au premier tour l’an dernier contre les Panthers de la Floride.