Lisez les comptes rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

Spurgeon marque deux buts

Jared Spurgeon a marqué deux buts, le défenseur Jonas Brodin a également touché la cible et le Wild du Minnesota a récolté une troisième victoire de suite, mardi soir, 4-2 contre les Capitals de Washington.

Les trois premiers buts du Wild ont été réussis grâce à la présence d’attaquants aux physiques imposants devant le filet de Charlie Lindgren : Jordan Greenway (six pieds six pouces) sur le premier but de Spurgeon, Ryan Reaves (six pieds deux pouces) sur le filet de Brodin et Brandon Duhaime (six pieds deux pouces) sur le deuxième de Spurgeon.

La présence d’imposants joueurs d’avant pour voiler la vue de Lindgren a compensé pour le fait que le Wild a été dominé 36-22 par les Capitals, qui disputaient un deuxième match en autant de soirs.

Le gardien Filip Gustavsson a bloqué 34 rondelles devant les filets des Capitals.

Le Wild a effacé deux déficits d’un but et a scellé l’issue du match grâce à un but dans un filet désert de Joel Eriksson Ek.

Dans la défaite, Alexander Ovechkin a récolté des mentions d’aide sur les buts de Martin Fehevary et de Dylan Strome.

Stephen Whyno, Associated Press