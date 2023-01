Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Jimmy Golen, Associated Press

Brandon Tanev, Eeli Tolvanen et Jaden Schwartz ont fait bouger les cordages pour le Kraken, qui avait obtenu une séquence de sept gains plus tôt cette saison.

Martin Jones a été parfait devant 27 tirs et le Kraken de Seattle a blanchi les Bruins de Boston 3-0, jeudi soir.

Associated Press

Robby Fabbri, Ben Chiarot et Moritz Seider ont également trouvé le fond du filet pour les Red Wings. Ville Husso a stoppé 32 lancers.

Lucas Raymond a récolté un but et deux assistances pour guider les Red Wings de Detroit vers une victoire de 4-1 aux dépens des Maple Leafs de Toronto, jeudi soir.

PHOTO PAUL SANCYA, ASSOCIATED PRESS

Mark Didtler, Associated Press

Quinn Hughes, Elias Pettersson, Conor Garland et J. T. Miller ont répliqué pour les Canucks, qui ont perdu leurs cinq derniers matchs à l’étranger.

Corey Perry, Alex Killorn, Nikita Kucherov et Brandon Hagel ont inscrit les autres buts du Lightning, qui méritait un neuvième gain consécutif à domicile.

Steven Stamkos s’est approché à un but du cap des 500 filets, jeudi, aidant le Lightning de Tampa Bay à l’emporter 5-4 aux dépens des Canucks de Vancouver.

Allan Kreda, Associated Press

Igor Shesterkin a réalisé 24 arrêts pour la troupe new-yorkaise, n’allouant qu’un but en avantage numérique à Tyler Seguin, tard en deuxième période.

Les Rangers n’avaient pas réussi à décocher un seul tir au filet avec un joueur en plus jusqu’à ce que Miller inscrive son cinquième but de la campagne.

Adam Fox a fait mouche dès la 76 e seconde de la prolongation et les Rangers de New York ont vaincu les Stars de Dallas 2-1, jeudi soir.

Adam Fox (23) et Mika Zibanejad (93) célèbrent le but gagnant en prolongation.

Joe Yerdon, Associated Press

Victor Olofsson et Tyson Jost ont été les buteurs des Sabres, qui ont perdu leurs trois derniers matchs.

Le gardien vainqueur Connor Hellebuyck a fait 39 arrêts, 16 de plus qu’Ukko-Pekka Luukkonen.

Dylan Samberg, Josh Morrissey et Karson Kuhlman ont aussi marqué pour les Jets, qui ont remporté six de leurs sept derniers matchs.

Nikolaj Ehlers a intercepté une passe de Rasmus Dahlin et a remis à Connor, qui a récolté son 21 e but de la saison à 7 : 19.

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS

Gain des Hurricanes de 6-2 face aux Blue Jackets

PHOTO RUSSELL LABOUNTY, USA TODAY SPORTS Brett Pesce

Brett Pesce a réussi un doublé alors que les Hurricanes de la Caroline ont défait les Blue Jackets de Columbus 6-2, jeudi, mettant ainsi fin à une série de quatre revers.

Seth Jarvis et Jaccob Slevin ont chacun ajouté un but et une passe pour la Caroline.

Le club était invaincu en 11 matchs avant de traverser un mauvais passage.

Brent Burns et Jalen Chatfield ont inscrit les autres buts des visiteurs.

De retour après une absence de 29 matchs (bas du corps), Frederik Andersen y est allé de 21 arrêts.

La riposte des Blue Jackets est venue de Johnny Gaudreau et Sean Kuraly.

Joonas Korpisalo a stoppé 35 tirs pour Columbus, qui subissait un troisième revers de suite.

Nicole Kraft, Associated Press