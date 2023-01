Lisez les comptes rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

Gavin Bayreuther, Tim Berni et Kirill Marchenko ont été les marqueurs des Blue Jackets, qui ont perdu 10 matchs consécutifs à l’étranger et qui présentent une fiche de 2-14-1 sur les patinoires adverses.

Nikita Kucherov a marqué deux buts et ajouté deux mentions d’aide et le Lightning de Tampa Bay a mérité une huitième victoire d’affilée à domicile, 6-3 contre les Blue Jackets de Columbus, mardi soir.

Le Kraken continue sa séquence de victoires

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS Eric Comrie (31) et Matty Beniers (10), en troisième période

Matt Beniers, Justin Schultz et Jordan Eberle ont tous récolté un but et une aide et le Kraken de Seattle est venu de l’arrière et a signé un sixième gain d’affilée, 4-3 mardi soir contre les Sabres de Buffalo.

Yanni Gourde a marqué l’autre filet du Kraken tandis que Andre Burakovsky récoltait deux mentions d’aide. À l’autre extrémité, le gardien Philipp Grubauer a réalisé 32 arrêts.

Le Kraken jouait le cinquième de sept matchs consécutifs à l’étranger, son plus long périple de la saison.

Dans la défaite, Alex Tuch a récolté deux buts, le défenseur Rasmus Dahlin a obtenu un but et une aide et Jeff Skinner a ajouté deux mentions d’aide.

À son premier départ depuis le 16 novembre, après avoir subi une blessure au bas du corps, le gardien Eric Comrie a bloqué 18 tirs.

Les Sabres ont subi une deuxième défaite consécutive à domicile en autant de soirs, après une séquence de succès de huit victoires en neuf parties.

Jonah Bronstein, Associated Press