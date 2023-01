Lisez les comptes rendus des matchs disputés dimanche dans la LNH.

Wilson et Backstrom reviennent au jeu

Nicklas Backstrom et Tom Wilson ont fait leurs débuts cette saison et les Capitals de Washington ont blanchi les Blue Jackets de Columbus 1-0, dimanche.

C’était la première fois que Backstrom et Wilson se retrouvaient sur la glace du Capital One Arena depuis le premier tour des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, en mai. Tous deux ont subi des opérations majeures pendant l’intersaison – Backstrom a subi une opération de resurfaçage de la hanche et Wilson une opération du ligament croisé antérieur.

Après près de huit mois de rééducation, les deux ont été autorisés à faire leurs retours tant attendus et ont été intégrés rapidement dans les deux premiers trios.

Le nom d’Anthony Mantha a été rayé de la formation pour la première fois avec les Capitals. Nicolas Aubé-Kubel a également été exclu.

Erik Gustafsson a trouvé le fond du filet seulement 2 : 43 minutes après le début du match et a assuré la victoire des Capitals.

Darcy Kuemper a réalisé 37 arrêts et a obtenu son quatrième blanchissage de la saison.

Elvis Merzlikins a réalisé 18 arrêts pour les Blue Jackets, qui ont maintenant perdu 10 de leurs 12 derniers matchs.

Associated Press