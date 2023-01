Consultez les comptes rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

Tim Stutzle permet aux Sénateurs d’écraser les Blue Jackets Tim Stutzle a récolté un but et une assistance et les Sénateurs d’Ottawa ont blanchi les Blue Jackets de Columbus 4-0, mardi soir. Le joueur de centre de 20 ans a amassé huit points, dont cinq buts, à ses six dernières sorties. Derick Brassard, Drake Batherson et Austin Watson ont aussi fait bouger les cordages pour la troupe d’Ottawa. À son deuxième départ consécutif, Anton Forsberg a été parfait devant 22 tirs et il a signé un deuxième jeu blanc en carrière dans la LNH. Joonas Korpisalo a stoppé 33 lancers pour les Blue Jackets, qui ont subi une huitième défaite de suite à domicile. Lisa Wallace, La Presse Canadienne

Killorn et Hagel aident le Lightning à vaincre les Blackhawks 4-1 PHOTO CHARLES REX ARBOGAST, ASSOCIATED PRESS Le gardien du Lightning de Tampa Bay Brian Elliott (1) Alex Killorn a brisé l’égalité en troisième période et le Lightning de Tampa Bay a vaincu les Blackhawks de Chicago 4-1, mardi soir. Brandon Hagel a ajouté un but et une aide pour le Lightning, qui a signé une quatrième victoire de suite et une 11e à ses 14 dernières parties. Pat Maroon et Nicholas Paul ont également noirci la feuille de pointage pour le Lightning alors que Brian Elliott a réalisé 25 arrêts. Killorn a été stoppé par Alex Stalock lors de son premier essai, mais il a envoyé le retour au fond du filet. Il s’agissait de son 12e filet de la campagne. Hagel a profité d’un avantage numérique pour marquer son 15e but de la saison. Il s’agissait de son premier match au United Center de Chicago depuis qu’il a été échangé au Lightning, en mars. Seth Jones a été l’unique buteur des Blackhawks, qui ont perdu un cinquième match consécutif. Ils présentent une fiche de 2-20-1 à leurs 23 dernières sorties. Stalock a terminé sa soirée de travail avec 25 arrêts. Jay Cohen, La Presse Canadienne

Sam Gagner marque tard en troisième période et offre la victoire aux Jets PHOTO FRED GREENSLADE, LA PRESSE CANADIENNE Rasmus Andersson (4) des Flames de Calgary bloque Morgan Barron (36) des Jets de Winnipeg. Sam Gagner a fait dévier un tir de Ville Heinola alors qu’il restait 5 : 40 à jouer au troisième engagement et les Jets de Winnipeg ont triomphé 3-2 face aux Flames de Calgary, mardi soir. Plus de deux minutes après que les Flames eurent créé l’égalité en troisième période, Gagner a inscrit son septième but de la saison en faisant dévier un lancer frappé de la pointe de Heinola. Brenden Dillon et Josh Morrissey ont aussi fait bouger les cordages pour les Jets, qui amorcent un séjour de trois parties au Canada Life Centre. Morrissey et Kyle Connor, qui a préparé le but de Morrissey, ont porté à neuf leur série de matchs avec au moins un point à domicile. Connor Hellebuyck a bloqué 33 rondelles pour la troupe manitobaine, qui a signé une troisième victoire d’affilée après avoir mis fin à une séquence de trois défaites. Nikita Zadorov et Mikael Backlund ont assuré la réplique pour les Flames. Jacob Markstrom a terminé l’affrontement avec 22 arrêts. Judy Owen, La Presse Canadienne

Les Rangers viennent de l’arrière et freinent la séquence de victoires des Hurricanes PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS Le gardien des Rangers de New York Igor Shesterkin (31), en deuxième période Artemi Panarin, K’Andre Miller et Filip Chytil ont marqué en troisième période et les Rangers de New York sont venus de l’arrière pour battre les Hurricanes de la Caroline 5-3, mardi soir. Jacob Trouba et Mika Zibanejad ont aussi trouvé le fond du filet pour les Rangers, qui présentent un dossier de 10-2-1 à leurs 13 dernières parties. Igor Shesterkin a effectué 20 arrêts lors du premier affrontement entre les deux équipes depuis que les Rangers ont éliminé les Hurricanes lors du deuxième tour des séries de 2022. Les Rangers ont profité de ce duel pour mettre fin à la séquence de 11 victoires des Hurricanes, qui n’avaient pas perdu en temps réglementaire depuis le 23 novembre. Jalen Charfield, Martin Necas et Brent Burns ont fait scintiller la lumière rouge pour la troupe de la Caroline du Nord, qui montrait une fiche de 15-0-2 à ses 17 derniers matchs. Pyotr Kochetkov a alloué quatre buts en 30 lancers dans une cause perdante. Allan Kreda, Associated Press

Les Sabres défont les Capitals en prolongation PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Alex Ovechkin (8) a marqué un but contre les Sabres en troisième période. Tage Thompson a complété son tour du chapeau en prolongation et les Sabres de Buffalo ont défait les Capitals de Washington 5-4, mardi soir. Thompson a profité d’un revirement des Capitals en prolongation et il a obtenu un quatrième tour du chapeau en carrière. Thompson, qui a atteint le plateau des 30 buts, a également mis la table pour le 18e filet de la campagne d’Alex Tuch. Tyson Jost a aussi marqué pour les Sabres, qui ont signé une septième victoire en huit matchs. Le gardien des Sabres Ukko-Pekka Luukkonen a repoussé 28 rondelles dans la victoire. Alex Ovechkin a inscrit deux buts pour les Capitals, qui ont encaissé seulement un troisième revers à leurs 14 dernières parties. Sonny Milano et Nic Dowd ont aussi fait scintiller la lumière rouge. Luukkonen est devenu le 167e gardien de la LNH à être déjoué par Ovechkin. Le Russe a réussi ses 27e et 28e buts de la campagne et il n’est plus qu’à 86 buts d’égaler le record de 894 de Wayne Gretzky. Darcy Kuemper a alloué cinq buts en 29 tirs. Stephen Whyno, Associated Press

Matthew Tkachuk réussit un tour du chapeau dans une victoire des Panthers PHOTO JIM RASSOL, USA TODAY SPORTS Matthew Tkachuk (19) a rapidement marqué un but en deuxième période. Matthew Tkachuk a enregistré un premier tour du chapeau en tant que membre des Panthers de la Floride, qui ont défait les Coyotes de l’Arizona 5-3, mardi soir. Tkachuk a été acquis cet été des Flames de Calgary en retour de l’attaquant Jonathan Huberdeau et du défenseur MacKenzie Weegar. Son troisième but lui a permis d’atteindre le plateau des 20 buts cette saison. Eric Staal a également fait mouche à deux occasions pour les Panthers. Spencer Knight a mis fin à sa séquence de deux revers en réalisant 33 arrêts. Jakob Chychrun, Clayton Keller et Nick Bjugstad ont répliqué pour les Coyotes, qui ont perdu un deuxième match de suite. Karel Vejmelka a bloqué 32 tirs. Staal a brisé l’égalité au deuxième engagement et Tkachuk a complété son tour du chapeau un peu plus de trois minutes plus tard pour donner les devants 5-3 aux Panthers. George Richards, Associated Press