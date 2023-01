(Newark) Lisez les comptes rendus des matchs disputés dimanche dans la LNH.

Grâce à Svechnikov, les Hurricanes vainquent les Devils

Andrei Svechnikov a marqué le but décisif lors de la séance de tirs de barrage et Antti Raanta a bloqué 24 tirs pour mener les Hurricanes de la Caroline vers un gain de 5-4 contre les Devils du New Jersey, dimanche.

Ce faisant, les Hurricanes ont signé une 11e victoire de suite, un record de la concession. Ils affichent un dossier de 15-0-2 à leurs 17 dernières rencontres et ils n’ont pas perdu depuis un revers de 4-3 en prolongation à Anaheim, le 6 décembre.

Leur dernière défaite en temps réglementaire remonte au 23 novembre.

Avec le gain, Raanta a porté sa fiche à 10-2-2 cette saison. Le Finlandais de 33 ans avait inscrit des jeux blancs lors de ses deux dernières rencontres à domicile, 4-0 contre les Panthers de la Floride, et 3-0 face aux Blackhawks de Chicago.

Les deux gardiens ont réalisé de superbes arrêts pendant la période de prolongation, particulièrement Mackenzie Blackwood, qui a frustré Jaccob Slavin qui était parti en échappée.

Blackwood a terminé le match avec 43 arrêts.

Les deux clubs ont inscrit cinq buts au troisième vingt.

Alors que les deux clubs jouaient à quatre contre quatre, Jesper Bratt a inscrit son deuxième but du match et son 14e de la saison pour donner aux Devils une avance de 4-3 à 13 : 48 de la troisième période.

Martin Necas a égalé le score lors d’un avantage numérique à 15 : 32.

Derek Stepan a marqué deux buts pour les Hurricanes, l’autre allant au dossier de Sebastian Aho.

Jack Hughes et Nico Hischier ont aussi touché la cible du côté des Devils.

À la suite de cette défaite, les Devils présentent une fiche de 2-7-2 à leurs 11 dernières sorties.

Allan Kreda, Associated Press