Lisez les comptes rendus des matchs de mardi dans la LNH.

Gain par blanchissage des Hurricanes contre les Bruins Antti Raanta a réalisé 24 arrêts pour son obtenir son premier blanchissage depuis mars et les Hurricanes de la Caroline ont battu les Blackhawks de Chicago 3-0, mardi, pour signé une neuvième victoire consécutive. Martin Necas, Jesper Fast et Jordan Martinook ont marqué pour aider les Hurricanes à prolonger leur série de matchs avec un point, un record d’équipe, à 15 parties. Raanta, qui en était à son troisième départ consécutif, a réussi son 16e blanchissage en carrière. Il n’a fait face qu’à sept tirs en première et troisième périodes. Les Blackhawks, qui visaient deux victoires consécutives pour la première fois depuis la fin octobre, ont perdu neuf de leurs dix derniers duels. Ils ont été blanchis lors de trois de ces défaites. Le gardien des Blackhawks, Petr Mrazek, a réalisé 46 arrêts contre l’une de ses anciennes équipes. Associated Press

Les Capitals blanchissent les Rangers 4-0 PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS Darcy Kuemper a offert par blanchissage à son équipe une sixième victoire consécutive à l’étranger. Darcy Kuemper a été parfait devant 32 tirs et les Capitals de Washington ont blanchi les Rangers de New York 4-0, mardi soir. Les Capitals ont signé une sixième victoire consécutive à l’étranger et ils ont remporté 10 de leurs 11 dernières sorties. La formation de Washington présente un dossier de 13-3-1 depuis le 23 novembre. Marcus Johansson, Erik Gustafsson, Lars Eller et Conor Sheary ont fait bouger les cordages pour les Capitals, qui ont donné le ton en profitant d’un avantage numérique de deux hommes pour ouvrir le pointage, à mi-chemin au premier tiers. Kuemper a amélioré à 7-1-0 sa fiche en carrière contre les Rangers et il a enregistré un troisième jeu blanc cette saison. Le gardien de 32 ans s’est amené à Washington après avoir aidé l’Avalanche du Colorado à soulever la coupe Stanley, plus tôt en 2022. Igor Shesterkin a cédé trois fois en 29 lancers pour les Rangers, qui venaient de gagner leurs quatre dernières parties à domicile. Allan Kreda, Associated Press

Les Sénateurs ont le dessus sur les Bruins en tirs de barrage PHOTO MARC DESROSIERS, USA TODAY SPORTS Alex DeBrincat a marqué le seul but en tirs de barrage. Alex DeBrincat a inscrit le seul but de la séance de tirs de barrage et les Sénateurs d’Ottawa ont mis fin à une séquence de trois revers en défaisant les Bruins de Boston 3-2, mardi soir. DeBrincat et Tim Stutzle ont enfilé l’aiguille en deuxième période pour les Sénateurs, qui ont vu Cam Talbot briller avec 49 arrêts, dont 26 au dernier tiers. Jake DeBrusk et Pavel Zacha ont répliqué en temps réglementaire pour les Bruins, qui ont créé l’égalité 2-2 alors qu’il restait 3 : 33 à écouler en troisième période. Jeremy Swayman a stoppé 31 rondelles. Les deux équipes n’ont alloué aucun but au premier engagement, même si les Sénateurs ont obtenu deux occasions en échappée de la part de Brady Tkachuk et Stutzle. Au deuxième vingt, Patrice Bergeron pensait avoir donné une avance de 1-0 aux Bruins, mais la reprise vidéo a confirmé que la séquence était hors-jeu. Stutzle a marqué un but qui a compté lors d’un avantage numérique, mais DeBrusk a répliqué un peu plus de deux minutes plus tard. DeBrincat a redonné une priorité d’un but aux Sénateurs seulement trois minutes plus tard. L’attaquant des Sénateurs Drake Batherson a participé aux deux buts de sa formation et il a porté à 11 sa séquence de matchs avec au moins un point. Il s’agit de la plus longue série de succès de l’équipe depuis les 11 parties consécutives de Jason Spezza, lors de la saison 2011-12. Darren Desaulniers, La Presse Canadienne

Barzal mène les Islanders à un gain de 5-1 PHOTO DENNIS SCHNEIDLER, USA TODAY SPORTS Mathew Barzal Mathew Barzal et Anders Lee ont chacun marqué deux fois, Josh Bailey a été l’auteur d’un but et une aide et les Islanders de New York ont pris la mesure des Penguins de Pittsburgh 5-1, mardi. Hudson Fasching et Brock Nelson ont chacun obtenu deux aides et Ilya Sorokin a réalisé 19 arrêts à son 100e match dans la NHL. Les Islanders ont signé deux victoires consécutives. Pierre-Olivier Joseph a riposté pour les Penguins et Tristan Jarry a réalisé 38 arrêts, mais les Penguins se sont inclinés pour la troisième fois en quatre matchs. La formation de Pittsburgh avait commencé le mois de décembre avec une série de sept victoires. L’attaquant des Islanders Oliver Wahlstrom a quitté le match après avoir subi une blessure au haut du corps lors de sa première présence de la rencontre et n’est pas revenu dans la partie. Wahlstrom a effectué une solide mise en échec sur le défenseur des Penguins Chad Ruhwedel au début de la première période. Joseph, le partenaire défensif de Ruhwedel, a ensuite envoyé la tête de Wahlstrom contre la bande dans le but de défendre son coéquipier. Associated Press

Les Jets encaissent une troisième défaite de suite PHOTO FRED GREENSLADE, LA PRESSE CANADIENNE Les Jets ont utilisé 27 patineurs cette saison, ce qui les place à égalité au cinquième rang des équipes de la LNH à ce chapitre. Jared Spurgeon, Mats Zuccarello et Frédérick Gaudreau ont tous amassé un but et une aide et le Wild du Minnesota a vaincu les Jets de Winnipeg 4-1, mardi soir. Samuel Walker a marqué un premier but en carrière dans la LNH alors que Sam Steel a préparé deux filets du Wild, qui montre une fiche de 7-1-0 à ses huit dernières sorties. Filip Gustavsson a repoussé 31 rondelles à son 14e match de la saison pour le Wild. Pierre-Luc Dubois a été l’auteur de l’unique but des Jets, qui ont encaissé une troisième défaite de suite pour une première fois cette saison. Connor Hellebuyck a stoppé 24 lancers pour la troupe manitobaine, qui continue à être touchée par les blessures. Elle n’a gagné qu’une seule de ses cinq dernières parties. Les Jets ont utilisé 27 patineurs cette saison, ce qui les place à égalité au cinquième rang des équipes de la LNH à ce chapitre. Le dernier joueur à faire un passage à l’infirmerie est l’attaquant recrue Cole Perfetti, qui a subi une blessure au haut du corps il y a une semaine. Judy Owen, La Presse Canadienne