Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Stephen Whyno, Associated Press

Dylan Strome et Evgeny Kuznetsov ont aussi fait scintiller la lumière rouge dans une cause perdante alors que Darcy Kuemper a repoussé 41 rondelles.

Alex Ovechkin a marqué son 23 e but de la saison et son 803 e carrière pour les Capitals, qui ont vu leur séquence de victoires s’arrêter à cinq. L’équipe de Washington n’avait pas perdu depuis le 15 décembre.

Cam Talbot s’est ressaisi après avoir alloué deux buts lors des huit premiers tirs et il a terminé la rencontre avec 22 arrêts. Jake Sanderson a également fait mouche pour les Sénateurs, qui ont gagné un deuxième match consécutif.

Tim Stutzle a touché la cible alors qu’il restait 15,3 secondes à écouler au deuxième engagement pour amorcer la remontée. DeBrincat a nivelé la marque avec 5 : 43 à jouer au match et il a procuré la victoire aux siens dès la 91 e seconde de la prolongation.

Alex DeBrincat a créé l’égalité avant de jouer les héros en prolongation et les Sénateurs d’Ottawa ont battu les Capitals de Washington 4-3, jeudi soir.

Patrick Donnelly, Associated Press

Le pointage était de 1-1 au début de la troisième période. Johnston a marqué pour une quatrième fois en cinq matchs, offrant l’avance aux Stars. Benn a creusé l’écart en avantage numérique, puis Seguin a marqué son deuxième but de la rencontre en tirant dans un filet désert.

Les Stars ont gagné la bataille des unités spéciales, marquant deux fois en trois avantages numériques et blanchissant le Wild lors de ses deux occasions dans la même situation.

Kirill Kaprizov a marqué son 20 e but de la saison pour le Wild. Marc-André Fleury a réussi 39 arrêts.

Jamie Benn a aussi touché la cible pour les Stars, qui ont dominé le Wild 43-25 au chapitre des tirs au but. Jake Oettinger a repoussé 24 lancers pour inscrire une troisième victoire de suite à sa fiche.

Wyatt Johnston a rompu l’égalité tôt en troisième période, Tyler Seguin a fourni deux buts et les Stars de Dallas ont défait le Wild du Minnesota 4-1, jeudi.

PHOTO ABBIE PARR, ASSOCIATED PRESS

Warren Mayes, Associated Press

Patrick Kane a enfilé l’aiguille pour les Blackhawks, qui montrent un dossier de 1-10-0 à leurs 11 derniers matchs et de 2-17-1 à leurs 20 derniers.

Les Blues présentent un dossier de 9-0-2 à leurs 11 dernières parties contre les Blackhawks. Il s’agit de leur plus longue séquence de matchs avec au moins un point contre la formation de Chicago.

Josh Leivo et Brandon Saad ont également fait mouche pour les Blues. Jordan Binnington a effectué 21 arrêts.

Le but de Rosen a brisé une égalité de 1-1 en deuxième période et il a permis aux Blues d’obtenir une deuxième victoire en autant de duels contre les Blackhawks cette saison.

Calle Rosen a marqué le but vainqueur et les Blues de St. Louis ont eu raison des Blackhawks de Chicago par la marque de 3-1, jeudi soir.

Jean-Gabriel Pageau et Mathew Barzal aident les Islanders à vaincre les Blue Jackets 2-1

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS Les Islanders se félicitent de leur victoire contre les Blue Jackets.

Jean-Gabriel Pageau et Mathew Barzal ont fait bouger les cordages en deuxième période et les Islanders de New York ont défait les Blue Jackets de Columbus 2-1, jeudi.

Ilya Sorokin a réalisé 20 arrêts devant le filet des Islanders, qui ont remporté un troisième match d’affilée.

Les Blue Jackets ont encaissé un septième revers de suite. Ils ont aussi perdu 10 de leurs 12 dernières rencontres.

Emil Bemstrom a inscrit l’unique but des Blue Jackets. Joonas Korpisalo a stoppé 34 tirs.

Pageau a ouvert le pointage à 7 : 12 du deuxième engagement. Il a intercepté une passe en zone défensive, puis a poussé une rondelle libre derrière Korpisalo quelques instants plus tard.

Barzal a creusé l’écart en avantage numérique, à 16 : 39 de la deuxième période. Pageau a annulé une tentative de dégagement des Blue Jackets, puis Brock Nelson a mis la table pour Barzal avec une passe transversale.

Bemstrom a privé Sorokin d’un blanchissage en le battant durant la dernière minute de jeu. Un tir de Marcus Bjork a dévié contre lui avant de terminer sa course derrière la ligne des buts.

Scott Charles, Associated Press