Lisez les comptes rendus des matchs disputés vendredi dans la LNH.

Filip Forsberg amasse trois points et domine les Ducks

Filip Forsberg a obtenu un but et deux aides à son 600e match en carrière et les Predators de Nashville ont écrasé les Ducks d’Anaheim 6-1, vendredi soir.

Colton Sissons a ajouté un but et une mention d’assistance pour les Predators, qui n’ont signé qu’une troisième victoire à leurs 11 dernières parties.

Yakov Trenin, Thomas Novak, Roman Josi et Nino Niederreiter ont également fait bouger les cordages pour la formation de Nashville, qui a amorcé un voyage rapide de deux matchs sur la côte ouest en mettant fin à une séquence de deux revers.

Juuse Saros a ajouté la victoire à sa fiche grâce à 26 arrêts.

Sam Carrick a été l’auteur du seul but des Ducks, qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs. John Gibson a stoppé 37 tirs.

Les Ducks présentent une fiche de 1-2-1 lors de leur séjour de 10 matchs à domicile, le plus long de l’histoire de l’équipe. Ils ont montré un dossier de 24-51-11 en 2022.

Greg Beacham, Associated Press