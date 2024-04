Séries de la LNH Les unités spéciales en vedette pour les Rangers, qui mènent la série 3-0

(Washington) Vincent Trocheck a inscrit un but en avantage numérique et une passe en infériorité alors que les Rangers de New York se sont approchés à un gain du deuxième tour, vendredi, battant les Capitals de Washington au compte de 3-1.