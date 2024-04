Les Maple Leafs de Toronto ont choisi de verser 11,6 millions de dollars à Auston Matthews cette saison, et lundi soir, on a pu comprendre un peu pourquoi.

Évidemment que les Leafs ne pouvaient pas rentrer à la maison avec un retard de 0-2 dans cette série, parce que ça n’aurait pas été une bonne idée, et c’est Matthews qui s’est arrangé pour que ça n’arrive pas.

Dominant, le joueur de 26 ans a obtenu deux mentions d’aide sur les deux premiers buts de son club, puis il a lui-même pu marquer le but gagnant pour permettre à sa bande de l’emporter par la marque de 3-2 et de faire 1-1 dans cette série de premier tour face aux Bruins de Boston.

Est-ce que ce serait exagéré que de prétendre que ce but est l’un des plus immenses pour les Leafs récemment ? Non, pas du tout, et on peut un peu imaginer les doutes qui auraient plané s’il avait fallu que les Leafs échappent ce match. Cette équipe, on le rappelle, est plutôt fragile, et à 0-2, on aurait pu citer Dave Hilton Jr et affirmer que le dommage est « dedans » la tête. Mais nous n’en sommes pas là.

PHOTO BRIAN FLUHARTY, USA TODAY SPORTS Auston Matthews (34) et Tyler Bertuzzi (59)

Ce but de la victoire sera sans doute revu très souvent sur nos écrans au cours des prochaines heures, parce que Matthews a capté cette rondelle au vol à la manière d’un receveur de la NFL, et parce que ses mains de soie ont fait le reste, devant ce pauvre Linus Ullmark qui n’y pouvait strictement rien. Après tout, on ne marque pas 69 buts en une seule saison dans cette ligue par hasard.

Juste avant ce troisième but, c’est John Tavares qui avait permis aux Leafs de faire 2-2, un rappel que ce cliché des meilleurs qui doivent être les meilleurs ne va pas disparaître tout de suite. Matthews, lui, a récolté le quatrième match éliminatoire de trois points de sa carrière.

Les Leafs devront continuer de miser sur tout ce beau monde parce que ça demeure compliqué dans le cas de William Nylander, qui traînerait une blessure et qui n’a pas joué de la série. Il s’agit du même homme qui avait récolté 10 points en 11 matchs des séries la saison dernière, on le rappelle.

Les Bruins, eux, ne doivent pas céder à la panique.

On pourrait remettre en question ce choix d’envoyer Ullmark et non Jeremy Swayman devant le filet, mais qui sommes-nous ? Cela dit, on peut tout de même parier toutes nos cartes recrue de Bill Ranford que ce sera au tour de Swayman la prochaine fois.

Reste à voir comment les deux clubs vont réagir lors de cette prochaine fois, qui sera aussi le troisième et prochain match de cette série entre les deux équipes, présenté mercredi soir dans la ville de Drake.

En tout cas, les Leafs n’avaient pas réussi à saisir une seule avance en six matchs face aux Bruins cette saison, mais lundi soir, le but de Matthews leur a permis d’y arriver, enfin, en plus de les mener à cette grosse victoire.

C’est un détail qui ne sera peut-être pas si anodin au final.