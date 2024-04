LPHF au Centre Bell L’équipe montréalaise de retour dans la « normalité » après les émotions de samedi

(Montréal) Mercredi soir, l’équipe de Montréal de la Ligue de hockey professionnel féminin devrait attirer environ six fois moins de spectateurs que samedi dernier. Ça n’a rien à voir avec la défaite crève-cœur contre Toronto, et ce n’est pas parce que le club montréalais vit une soudaine et inattendue baisse de popularité. C’est tout simplement une question d’amphithéâtre.