Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Scott Laughton a récolté un but et une assistance et les Flyers de Philadelphie ont battu les Capitals de Washington 3-1, samedi soir.

Cozens a établi un sommet personnel avec un 14 e but, un de plus qu’en 2021-2022. Il a été le septième choix au total en 2019.

Jack Quinn a inscrit un but et une passe, samedi, aidant les Sabres de Buffalo à gagner 5-3 face aux Predators de Nashville.

Steven Stamkos et Nikita Kucherov ont pris part au but. Ils obtenaient une 30 e et une 45 e passe, respectivement.

Jared McCann obtient un tour du chapeau et le Kraken bat les Blackhawks 8-5

PHOTO CHARLES REX ARBOGAST, ASSOCIATED PRESS Jared McCann (19) du Kraken de Seattle sourit après avoir complété un tour du chapeau contre les Blackhawks de Chicago.

Jared McCann a obtenu le premier tour du chapeau de sa carrière et le Kraken de Seattle a battu les Blackhawks de Chicago 8-5, samedi soir.

McCann a inscrit deux buts lors d’une poussée de cinq filets du Kraken dans un intervalle de 3 : 41 en première période et il a complété son tour du chapeau en début de troisième engagement.

Matty Beniers et Oliver Bjorkstrand ont tous deux amassé un but et une aide pour le Kraken, qui a établi un record d’équipe en signant un huitième gain d’affilée.

Daniel Sprong, Andre Burakovsky et Eeli Tovanen ont ajouté un but pour le Kraken, qui a gagné un septième match de suite à l’étranger pour devenir la première formation de l’histoire de la LNH à balayer un voyage de sept parties ou plus sur la route.

L’équipe de Seattle a porté sa fiche à 26-12-4, soit une victoire de moins qu’en 2021-22, à sa première saison dans la LNH. Ryan Donato, Alex Wennberg et Yanni Gourde ont tous les trois participé à deux buts alors que Martin Jones a effectué 22 arrêts.

Taylor Raddysh a récolté un but et deux assistances pour les Blackhawks, qui ont vu leur séquence de trois victoires prendre fin. Jonathan Toews, Maxi Domi, Isaak Phillips, avec son premier but dans la LNH, et Patrick Kane ont aussi trouvé le fond du filet.

Petr Mrazek n’a repoussé qu’un seul des cinq lancers dirigés vers lui. En relève, Alex Stalock a cédé quatre fois en 25 tirs.

Matt Carlson, Associated Press