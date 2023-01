Lisez les comptes rendus des matchs disputés lundi dans la LNH.

Le Lightning s’impose à Seattle Pierre-Édouard Bellemare a marqué en première période, Nicholas Paul l’a imité au troisième vingt et le Lightning de Tampa Bay a stoppé à huit la série de victoires du Kraken de Seattle grâce à un gain de 4-1, lundi. Brandon Hagel et Victor Hedman ont ajouté des buts dans un filet désert pour le Lightning, qui a mérité un quatrième gain de suite tout en refroidissant l’équipe de l’heure dans la LNH. Bellemare a fait dévier un tir d’Ian Cole tard au premier vingt pour son deuxième but de la saison, et seulement son troisième point au cours du dernier mois. Tôt en troisième période, Paul a profité d’un revirement de Vince Dunn derrière le filet du Kraken et décoché un tir qui a passé par-dessus l’épaule du gardien Philipp Grubauer. Les filets de Hagel (17e) et de Hedman (2e) ont été marqués pendant les deux dernières minutes de la troisième période, alors que Grubauer avait été remplacé par un sixième attaquant. Andrei Vasilevskiy semblait en voie de réussir un premier blanchissage en plus d’un an jusqu’à ce qu’un tir de Dunn, décoché de la ligne bleue, ne se faufile derrière le gardien du Lightning. Ce but, marqué avec 9 : 16 à écouler au troisième vingt, permettait au Kraken de réduire l’avance du Lightning à 2-1. Il s’agissait d’un huitième but pour Dunn et il récoltait un point dans un septième match de suite, un sommet personnel en carrière. Vasilevskiy a complété le match avec 22 arrêts et il a gagné un quatrième départ de suite. Il a donné trois buts ou moins dans 16 de ses 17 derniers départs. Le Kraken disputait un premier match à domicile en plus de deux semaines, après un séjour à l’étranger qui a propulsé l’équipe au plus fort de la lutte pour le premier rang dans la section Pacifique. Le Kraken est devenu la première équipe dans l’histoire de la LNH à balayer un périple de sept matchs sur la route, et cet exploit a été réalisé en grande partie par l’attaque. Le Kraken a totalisé 37 buts lors de ces sept matchs et sa seule prestation de moins de quatre buts est survenue dans un gain de 3-0 à Boston. Mais ce fut plus difficile d’obtenir une telle production offensive contre une équipe disciplinée comme le Lightning, et face à Vasilevskiy. Le Kraken a été limité à 23 tirs tandis que Grubauer a été appelé à bloquer 27 rondelles. Tim Booth, Associated Press

David Krejci récolte trois passes à son 1000e match PHOTO WINSLOW TOWNSON, USA TODAY SPORTS Pavel Zacha, David Krejci, David Pastrnak, Connor Clifton et Nick Seeler David Pastrnak et Pavel Zacha ont chacun marqué deux buts, Jeremy Swayman a enregistré son premier jeu blanc de la saison et David Krejci a récolté trois passes lors de son 1000e match dans la LNH, et les Bruins de Boston ont défait les Flyers de Philadelphie 6-0 lundi. Pastrnak a inscrit le premier but du match en première période, avant d’ajouter un deuxième filet lors d’un avantage numérique à quatre contre trois pour entamer le troisième vingt. Ses deux buts ont aidé les Bruins à remporter un sixième match à leurs sept dernières rencontres. La formation du Massachusetts affiche un dossier de 21-1-3 à domicile cette saison et possède la meilleure fiche de la LNH. Krejci, qui a interrompu sa séquence de 16 ans avec les Bruins pour aller jouer dans son pays natal l’an dernier, a uni ses efforts à ceux de ses compatriotes tchèques Pastrnak et Zacha pour mettre fin à la séquence de trois victoires des Flyers. Carter Hart a arrêté 14 tirs, avant d’être remplacé en milieu de deuxième période par Samuel Ersson, qui a réalisé neuf arrêts. C’était seulement une deuxième défaite en neuf matchs pour les Flyers. Pastrnak a ouvert la marque après seulement cinq minutes de jeu. Il a forcé un revirement en zone des Flyers, s’est dirigé dans l’enclave et a fait dévier une passe de Zacha dans le filet. Avec cinq minutes à jouer à la période, Zacha a mis tout son poids dans un tir frappé qui a porté la marque à 2-0. Avec quatre minutes de jouées en deuxième période, Brad Marchand a profité d’un retour de lancer pour porter la marque 3-0 d’un tir du revers. Moins d’une minute plus tard, la passe transversale de Zacha a été déviée dans le filet. Avec un genou au sol, Pastrnak a porté la marque à 5-0 à l’aide d’un tir sur réception tôt en troisième période, avant que Matt Grzelcyk n’ajoute le sixième but des siens avec 12 minutes à jouer. Krejci a reçu une ovation debout, accompagnée de l’appréciation des deux formations, lorsqu’il a été annoncé dans l’aréna qu’il s’agissait de son 1000e match après sa première présence du match. L’équipe a annoncé qu’elle allait honorer Krejci avant son match contre les Sénateurs d’Ottawa, le 20 février. Jimmy Golen, Associated Press

Tatar fait la différence en fusillade pour les Devils contre les Sharks PHOTO STAN SZETO, USA TODAY SPORTS Tomas Tatar Tomas Tatar a réussi le but gagnant en fusillade et les Devils du New Jersey ont battu les Sharks de San Jose 4-3, lundi. Jack Hughes des Devils avait marqué à 19 : 50 au troisième tiers, créant l’impasse. Le New Jersey avait retiré Vitek Vanecek en faveur d’un attaquant de plus. Premier choix du repêchage de 2019, Hughes n’est plus qu’à un filet d’une première saison de 30 buts dans la LNH. Nico Hischier et Ryan Graves ont été les autres buteurs des Devils. Vanecek a quant à lui fait 28 arrêts. Invaincus à leurs cinq derniers matchs, les Devils vont disputer leur prochain match jeudi, à Seattle. Nick Bonino, Erik Karlsson et Timo Meier ont riposté pour les Sharks, qui perdaient un troisième match de suite. Inscrivant un 14e but cette saison, Karlsson a atteint le cap des 200 points avec San Jose. Michael Eyssimont a obtenu deux passes et James Reimer a bloqué 35 tirs. Max Miller, Associated Press

Des doublés de Makar et de MacKinnon mènent l’Avalanche à un gain PHOTO RON CHENOY, USA TODAY SPORTS Le défenseur Cale Makar (8) de l’Avalanche du Colorado tire la rondelle devant le centre Robby Fabbri (14) des Red Wings de Detroit en deuxième période. Cale Makar et Nathan MacKinnon ont marqué deux buts chacun et l’Avalanche du Colorado a signé une neuvième victoire consécutive face aux Red Wings de Detroit, lundi, celle-là par la marque de 6-3. Artturi Lehkonen et J. T. Compher ont également touché la cible pour l’Avalanche, qui a enchaîné avec une autre explosion offensive après son gain de 7-0 contre les Sénateurs d’Ottawa, samedi. Huit joueurs différents de l’Avalanche ont noirci la feuille de marque, incluant Evan Rodrigues et Devon Toews, qui ont obtenu deux mentions d’aide chacun. MacKinnon a également récolté deux aides en plus de ses deux buts. Alors que les Red Wings faisaient face à un déficit de 5-0 tard au deuxième vingt, Andrew Copp a trouvé le fond du filet contre Pavel Francouz, qui visait un deuxième jeu blanc d’affilée. Les défenseurs Ben Chiarot et Moritz Seider ont marqué les autres buts des Red Wings, en troisième période. Après avoir bloqué 29 rondelles contre les Sénateurs samedi, Francouz a livré une autre solide performance, avec 26 arrêts. Dans la défaite, Ville Husso a donné cinq buts sur 22 tirs avant de céder sa place à Magnus Hellberg au début de la troisième période. Il a accordé un but en cinq tirs. Pat Graham, Associated Press

Carter Verhaeghe amasse deux points dans une victoire des Panthers PHOTO MARK KONEZNY, USA TODAY SPORTS Carter Verhaeghe (23) et Owen Power (25) Carter Verhaeghe a amassé un but et une aide pour guider les Panthers de la Floride vers une victoire de 4-1 aux dépens des Sabres de Buffalo, lundi. Matthew Tkachuk a terminé la rencontre avec trois assistances et les Panthers ont obtenu au moins un point dans un septième match consécutif. Brandon Montour, Sam Bennett et Anton Lundell ont également touché la cible pour la troupe de la Floride. Sergei Bobrovsky a stoppé 28 rondelles. Les Panthers ont devancé les Sabres de Buffalo pour le quatrième rang de la section Atlantique et ils amorcent un voyage de trois matchs à l’étranger contre des rivaux de section. Alex Tuch a été l’unique buteur des Sabres, qui ont perdu quatre de leurs cinq dernières parties. Ukko-Pekka Luukkonen a réalisé 30 arrêts. Associated Press