Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Les Ducks l’emportent 5-3 contre les Blue Jackets

PHOTO AARON DOSTER, USA TODAY SPORTS Trevor Zegras

Cam Fowler, Trevor Zegras et Adam Henrique ont tous récolté un but et une aide et les Ducks d’Anaheim sont venus de l’arrière pour l’emporter 5-3 contre les Blue Jackets de Columbus, jeudi soir.

Les Ducks ont effacé un retard de trois buts pour mettre fin à une séquence de cinq revers.

La troupe d’Anaheim a inscrit trois buts en deuxième période avant de marquer le but de la victoire en troisième période. Il s’agit de la cinquième victoire des Ducks cette saison après avoir effacé un retard de plus d’un but, un sommet dans la LNH à égalité avec les Devils du New Jersey.

Simon Benoit et Max Jones ont également fait mouche pour l’équipe californienne alors que Troy Terry et Isac Lundestrom ont tous deux participé à deux buts.

John Gibson a remplacé Anthony Stolarz et il a été parfait devant 18 lancers pour aider les Ducks à gagner.

Mathieu Olivier, Jack Roslovic et Nick Blankenburg ont touché la cible pour les Blue Jackets. Elvis Merzlikins a réalisé 28 arrêts.

Nicole Kraft, Associated Press