Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Associated Press

Sidney Crosby a inscrit trois mentions d’aide et Casey DeSmith a bloqué 35 tirs.

Auteur de 16 arrêts, Cam Talbot a été battu par Evgeni Malkin, Jason Zucker, Mark Friedman et Rickard Rakell.

Alex DeBrincat, Tim Stutzle, Drake Batherson et Shane Pinto ont été les autres buteurs des Sénateurs, qui ont marqué quatre fois en neuf avantages numériques.

Une troisième victoire de suite pour les Bruins

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS Brad Marchand

Brad Marchand a obtenu un 15e but et les Bruins de Boston ont gagné un troisième match de suite, mercredi, s’imposant 4-1 face aux Islanders de New York.

Charlie McAvoy, Derek Forbort et Trent Frederic ont aussi touché la cible pour Boston.

Charlie Coyle a récolté deux passes et Linus Ullmark a stoppé 26 tirs, allant chercher un 100e gain. Sa fiche cette saison est 24-2-1.

Seul club de la ligue ayant au moins 30 gains (35-5-4), les Bruins ont un rendement de 7-1-0 en 2023.

Zach Parise a riposté et Semyon Varlamov a fait 21 arrêts pour les Islanders, qui perdaient pour la sixième fois en sept matchs.

Leur plus long séjour à la maison de la saison a pris fin avec un dossier de 1-2-2.

Les Islanders ont laissé filer six avantages numériques.

Depuis 18 matchs, leur rendement à ce chapitre est 3 en 51.

Vin A. Cherwoo, Associated Press