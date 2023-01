Après Evgenii Dadonov et Joel Armia, c’est le tour d’un autre vétéran de sauter son tour à l’avant.

Mike Hoffman sera en effet laissé de côté, jeudi soir, à l’occasion de la visite des Rangers de New York au Centre Bell, dans le premier match du CH à domicile après une série de sept duels à l’étranger.

Depuis son dernier but, inscrit le 19 décembre en Arizona, Hoffman a amassé deux passes en six matchs et montre un différentiel de -5. Il a été coupable de mollesse dans son territoire à quelques reprises et c’est notamment ce qui lui vaut une visite sur la passerelle en ce jeudi enneigé.

Ce que Martin St-Louis souhaite voir de Hoffman ? « De la constance, être plus engagé physiquement », a répondu l’entraîneur-chef du Tricolore.

Brendan Gallagher sera l’autre attaquant absent, mais dans son cas, c’est en raison d’une blessure au bas du corps, la même qui l’a forcé à rater 13 matchs en décembre.

PHOTO CHRISTOPHER HANEWINCKEL, USA TODAY SPORTS Brendan Gallagher et Justin Barron ne seront pas de la formation.

Parlant de blessés, Sean Monahan et Mike Matheson se sont exercés avant le reste du groupe, jeudi matin. Pas de trace de Kaiden Guhle, cependant.

Le Tricolore prévoit offrir une mise à jour du bilan médicale après le match de jeudi, une fois que les quatre éclopés auront été évalués.

En défense, Johnathan Kovacevic reviendra au jeu, tandis que Justin Barron, qui a connu sa part d’ennuis dans son territoire depuis son rappel après Noël, sautera son tour.

À la recherche de solutions

Le Tricolore traverse une de ses pires séquences depuis l’arrivée de Martin St-Louis en poste en février 2022. Montréal montre une fiche de 1-8-1 à ses 10 derniers duels, avec 19 buts marqués contre 47 buts accordés au cours de cette séquence.

« Je ne sais pas pourquoi on allait bien et qu’on est maintenant où on est, a admis St-Louis, après l’entraînement matinal de jeudi. C’est facile de regarder la vidéo et de trouver toutes les erreurs. Mais comme entraîneur, tu dois voir les choses les plus importantes. Le “staff”, on a pris la journée d’hier pour voir où on est, avoir un peu de perspective sur où on est. Le problème n’est pas où on est. C’est comment on ramène ça. Être à la maison, est-ce que ça nous aide ? Oui. On a le dernier changement, on gère les confrontations et dormir dans ton lit, c’est toujours le “fun”.

« Depuis que je suis ici, en 11 mois, c’est la première fois que vraiment, l’équipe tombe, a ajouté l’entraîneur-chef. Pas côté résultats, mais côté performances. C’est là que tu dois trouver les réponses. J’ai passé une bonne partie de la journée d’hier à chercher ça. »

La saison dernière, l’équipe avait subi une série de neuf défaites de suite du 9 au 24 avril, montrant un différentiel pas tellement meilleur que celui de la présente séquence (19 buts marqués, 42 buts accordés). Les Montréalais avaient mis fin à cette séquence en battant les Rangers, justement, mais c’était à trois jours de la fin du calendrier et les New-Yorkais avaient déployé une équipe digne du calendrier préparatoire puisqu’ils étaient assurés de la 2e place dans leur division.

Cette fois, cependant, les Mika Zibanejad, Artemi Panarin et Adam Fox y seront