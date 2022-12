(Washington) Kaiden Guhle a connu une rude soirée sur la patinoire jeudi, en Floride, et les conséquences ne se font pas sentir seulement sur la feuille de pointage.

Le défenseur s’est blessé en fin de match et le Canadien a confirmé que Guhle ratera le duel de samedi contre les Capitals.

La jambe gauche du défenseur de première année a plié dans un sens contre-indiqué par plusieurs médecins, en milieu de troisième période.

Guhle n’a pas participé à l’entraînement du Tricolore vendredi. On l’a toutefois vu quitter le Capital One Arena et il boitait de façon très évidente.

C’est un joueur important pour nous, il joue beaucoup de minutes et crée de l’attaque, même s’il est très solide défensivement. J’espère qu’il reviendra vite, mais ce sera une grosse perte. Joel Edmundson

Guhle a possiblement connu le plus difficile de ses 36 matchs dans la LNH, jeudi. Il a terminé le duel avec un rendement de -3. Si on ajoute les buts inscrits par les Panthers en avantage numérique, Guhle était sur la patinoire pour cinq buts marqués par l’adversaire.

Cela dit, le grand blondinet occupe déjà un rôle central dans la défense montréalaise. Sa moyenne de temps de jeu par match est de 20 min 46 s. Seuls David Savard et Mike Matheson le devancent parmi les défenseurs du CH, mais les deux sont actuellement blessés. Il était donc de facto le défenseur no 1 de l’équipe. À 20 ans.

« Il a été placé dans une des positions les plus difficiles et pourtant, on s’attend à ce qu’il fasse le travail. Et il l’a fait. C’est spécial de dire ça au sujet d’un jeune », estime Brendan Gallagher.

Chris Wideman devrait théoriquement le remplacer dans la formation, à moins d’un retour surprise de David Savard. Le vétéran, absent depuis le 3 décembre en raison d’une blessure au haut du corps, a participé à l’entraînement, mais il était le seul à porter un gilet bleu, suggérant qu’il n’a pas encore reçu le feu vert pour subir des mises en échec.

Le CH a rendez-vous avec les Capitals samedi, à 16 h, et il tentera de mettre un terme à une séquence de quatre défaites, sa plus longue disette de la saison. Les joueurs disputeront ce match, et celui du 3 janvier à Nashville, devant leurs mères, à l’initiative de l’équipe, qui les a invitées à fêter le Nouvel An dans les anciennes villes de Martin Erat.

« J’ai hâte de les rencontrer parce que je regarde mon équipe, on a des bons gars et ça part de la maison, a noté Martin St-Louis. Il faut lever notre chapeau aux mères. La mienne est morte en 2014, mais je sais que pour tous les enfants, surtout les gars, ton premier amour, c’est ta mère. »