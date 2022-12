Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Les Bruins battent les Blue Jackets 4-2

David Krejci a donné les devants à son équipe lors d’un avantage numérique et les Bruins de Boston ont battu les Blue Jackets de Columbus 4-2, samedi.

David Pastrnak, aussi en avantage numérique, Taylor Hall et Tomas Nosek ont également touché la cible pour les Bruins, qui sont restés invaincus en temps réglementaire à domicile cette saison.

Le gardien des Bruins Jeremy Swayman a bloqué 30 lancers, un sommet pour lui cette saison.

Les Bruins, qui trônent au sommet du classement général de la LNH, ont honoré leur capitaine Patrice Bergeron, qui a atteint le plateau des 1000 points en carrière le mois dernier.

La formation de Boston présente un dossier de 16-0-2 au TD Garden, alors que ses deux revers sont survenus en tirs de barrage.

Boone Jenner et Patrik Laine ont enfilé l’aiguille pour les Blue Jackets, qui ont perdu leurs trois derniers matchs et six de leurs huit derniers.

Daniil Tarasov a stoppé 35 rondelles dans la défaite.

Ken Powtak, Associated Press